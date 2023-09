Prevenzione del tumore al seno: ecco dove fare gratis visite e mammografie

Ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno. Come ogni anno Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) organizza attività di prevenzione e visite gratuite nelle piazze. Anche a Monza e in Brianza. Dal 29 settembre all’8 ottobre ci sarà un tour della prevenzione nelle piazze del territorio. Nello Spazio Lilt Mobile, ambulatorio su ruote, le donne potranno usufruire della possibilità di fare gratuitamente una visita senologica e una mammografia con tomosintesi.L’opportunità è rivolta a chi non ha fatto l’esame negli ultimi 12 mesi. Non è necessario prenotare. Gli orari di visite per ciascuna tappa sono dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Le visite sono disponibili sino a esaurimento posti.

Inoltre il 21 ottobre tutti gli Spazi Lilt saranno aperti per l’intera giornata per un Open Day con visite senologiche gratuite. Necessaria la prenotazione telefonica presso gli ambulatori, fino a esaurimento della disponibilità di posti. L’opportunità è riservata a coloro che non hanno mai effettuato una visita con Lilt. Le prenotazioni sono possibili dal 2 ottobre. L’ambulatorio mobile della Lilt (dove sarà possibile sottoporsi a visita senologica e mammografia) farà tappa:

• il 29 settembre a Milano – via Palestro (davanti al civico 6)

• il 30 settembre a Peschiera Borromeo – via Matteotti (parcheggio angolo strada chiusa)

• 1 ottobre a Trezzo d’Adda – piazza Italia (di fronte alla scuola primaria)

• 2 ottobre a Monza – piazza Roma – Arengario

• 3 ottobre a Camparada – parcheggio via Gabriele Colombo

• 4 ottobre a Legnano – via Bernardino Luini

• 5 ottobre a Basiglio – piazza Leonardo da Vinci (di fronte al municipio)

• 6 ottobre a Milano – parcheggio via Walter Tobagi angolo piazzale Santa Rita da Cascia

• il 7 e 8 ottobre a Lainate – piazza Vittorio Emanuele II

Il tumore alla mammella è il più diagnosticato tra i tumori femminili. Una patologia che colpisce 1 donna su 9 nel nostro Paese (55.700 casi con un aumento di incidenza dello 0,5% in un anno). Grazie a diagnosi e terapie sempre più mirate, la patologia ha raggiunto un tasso di guarigione del 91%. Ma si può, e si deve, fare di più. Con l’obiettivo di ridurre sempre di più l’impatto del tumore sulla società, LlLT propone un mese intero di iniziative, invitando le donne a prendersi cura della propria salute e presentando nuovi progetti di prevenzione e sensibilizzazione.

Inoltre a Milano dal 13 al 23 ottobre, nelle vie Montenapoleone e Gesù a Milano saranno appesi i tradizionali fiocchi rosa giganti: un segno della sensibilità del mondo della moda per la prevenzione oncologica, con un sostegno che dura da 13 anni. Sabato 21 ottobre, le boutique dell’associazione Montenapoleone District a Milano, aderenti all’iniziativa, devolveranno il 10% dell’incasso della giornata a LILT, come sostegno al servizio SenoRisk. Per informazioni sugli ambulatori: www.legatumori.mi.it