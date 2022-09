A Monza e in Brianza visite senologiche gratuite: ecco dove e quando

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno. Anche quest'anno la Lega italiana lotta ai tumori (Lilt) di Milano e Monza organizza numerosi appuntamenti per sensibilizzare la popolazione femminile a sottoporsi a questi importanti controlli.

Lunedì 3 ottobre a Monza, in piazza Roma, prenderà il via la campagna Nastro Rosa. Alle 11 il taglio del nastro e l'arrivo dello Spazio Mobile nella piazza dell’Arengario dove sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla visita senologica.

Giovedì 6 ottobre alle 18 allo Spazio Manzoni 16 ci sarà l'aperitivo in rosa per la Casa Lilt, open bar e live performance con l'artista Filippo Bragatt per raccogliere fondi per la realizzazione del polo di prevenzione oncologica di Monza e Brianza in via San Gottardo. Alle partecipanti si chiede di indossare un tocco di 'rosa'.

Dal 16 ottobre al 31 ottobre si svolgerà il Tour della prevenzione nelle aziende. I dieci metri di prevenzione del nuovo Spazio Lilt mobile faranno tappa in aziende, fondazioni ed enti che hanno scelto di prenotare il doppio ambulatorio a quattro ruote per prendersi cura della salute delle proprie dipendenti. Sempre nelle aziende si terranno seminari di sensibilizzazione su temi di prevenzione primaria. Il tour è reso possibile da Air Liquide Italia, Elesa, Esselunga, Istituto Gentili, Prada, ST Microelectronics.

Inoltre sabato 22 ottobre tutti gli spazi Lilt saranno aperti per l’intera giornata per un Open Day con visite senologiche gratuite. È necessaria la prenotazione telefonica presso gli ambulatori, fino a esaurimento della disponibilità di posti, per quanti non hanno mai effettuato una visita con Lilt. Tutte le informazioni a questo link.

Infine il 27 ottobre gran finale con il Gala Dinner a Monza, presso la sede del Gruppo Meregalli: una serata con lo chef Theo Penati, il cui ricavato andrà a sostegno della realizzazione della Casa Lilt.