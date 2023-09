Nell'area in disuso in Brianza un centro di cottura green che eroga pasti alle scuole e agli anziani

In Brianza, negli spazi della vecchia scuola comunale ormai in disuso, è nato un centro di cottura sostenibile che servirà scuole, anziani e centro civico.

Succede a Limbiate, dove nella giornata di sabato 16 settembre è stato inaugurato un nuovo centro cottura sostenibile capace di erogare oltre 3mila pasti al giorno a 17 scuole del comune. L’opera, frutto della riqualificazione di un’area comunale in disuso con all’interno una scuola di vecchia edilizia, è stata resa possibile grazie alla partnership tra il Comune e Sodexo Italia, l'azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi.

Uno spazio greentech

La nuova struttura, di circa 800 metri quadrati e progettata secondo le più moderne soluzioni greentech, è stata inaugurata alla presenza del sindaco di Limbiate Antonio Romeo e del parroco Don Gianluca Romanò. Al suo interno è dotata di apparecchiature ed elettrodomestici di ultima generazione ad elevata efficienza energetica, e di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Ha inoltre un rivestimento con isolamento di 15 centimetri contro la dispersione termica del calore e serramenti basso emissivi ad elevato potere termo fonoisolante. Rispetto al vecchio centro cottura, utilizzato per 25 anni ma dalla capienza ormai limitata, il nuovo edificio, sito in via Buozzi, ospita anche un ristorante da 50 posti aperto al pubblico, con parcheggio permeabile antistante che grazie a un invaso con capacità di circa 40 mila litri raccoglie l'acqua piovana all'interno di cisterne che gradualmente vanno a permeare il terreno senza intasare la fognatura pubblica. Ingegnosa anche la “fossa di separazione grassi”, di circa 40 metri cubi di raccolta di acqua, che permette di trattare le acque prima di essere espulse.

Menù stagionali e pasti per scuole e anziani

Sempre in un'ottica di maggiore attenzione all’ambiente, Il nuovo centro cottura ospita il concept Think Green by Sodexo, che mira a trasformare i refettori delle scuole in ristoranti sostenibili, attraverso menu stagionali e messaggi di sensibilizzazione rivolti all’utenza, ma anche attraverso la riqualificazione degli spazi, il contenimento dell'inquinamento acustico, il risparmio energetico e un minor consumo di acqua. Oltre a 2 asili nido, 8 scuole d'infanzia e 7 scuole primarie, dal centro cottura saranno erogati anche i pasti a domicilio per gli anziani e per il centro diurno comunale.

Attenzione ai cittadini e salvaguardia dell'ambiente

"Sono molto soddisfatto del lavoro svolto poiché rappresenta un ottimo esempio di ciò che può essere realizzato grazie al lavoro in sinergia tra pubblico e privato - ha commentato il sindaco Antonio Romeo - Un importante traguardo per Limbiate che, grazie a quest'opera, raggiunge diversi obiettivi: avere un centro cottura adeguato alle esigenze del paese e progettato con un'attenzione particolare alla salvaguardia dell'ambiente, una sala self - service aperta al pubblico, la riqualificazione e la bonifica dall'amianto di un'area rimasta inutilizzata per diversi anni e infine la possibilità, attesa da tempo, di ampliare la scuola primaria Gianni Rodari".

"Siamo molto orgogliosi della realizzazione di quest’opera - ha aggiunto Augusto Pallavicini, responsabile di Area Sodexo Italia - Il nostro obiettivo era quello di offrire un reale miglioramento del servizio di ristorazione per il comune. Sodexo si è occupata di ogni fase del progetto, dallo studio di fattibilità al progetto esecutivo, dalla demolizione del vecchio edificio alla costruzione della nuova struttura, dal collaudo all'inaugurazione, nell'ottica di riqualificare e valorizzare uno spazio abbandonato, per offrire alla comunità un servizio innovativo, sicuro e sostenibile".