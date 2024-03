Apre il nuovo ristorante, ma all'ingresso scoppia la protesta

Inaugurazione con protesta per il nuovo ristorante KFC che da oggi, martedì 26 marzo, ha aperto i battenti al centro commerciale Carreofour di Limbiate. Un taglio del nastro “disturbato” dagli animalisti del gruppo Essere animali. Al momento del taglio del nastro sono arrivate 3 militanti del sodalizio che hanno mostrato cartelli con la scritta “KFC fai la differenza per i polli e aderisci allo European Chicken Commitment”. Un blitz contro la nota catena americana che da anni è presente anche sul mercato italiano che arriva a pochi giorni da una analoga manifestazione organizzata settimana scorsa in un altro ristorante del brand a Milano.

La protesta degli animalisti

“Vogliamo ricordare a questo colosso del fast food da dove vengono i polli della loro ricetta segreta – hanno spiegato -. Dopo l’ultima indagine in allevamenti di un fornitore di KFC dove vengono mostrati polli con ferite, animali agonizzanti, morti e violenza degli operatori chiediamo all'azienda di prendere un impegno concreto e aderire allo European Chicken Commitment per fermare queste crudeltà. È ormai imprescindibile che le grandi catene di fast food internazionale inizino a fare qualcosa di concreto per ridurre le sofferenze degli animali”.

In programma nuove aperture in Brianza

Ma i tanti curiosi hanno ben presto preso d’assalto il locale che con questa nuova apertura ha creato 30 nuovi posti di lavoro sul territorio. KFC, oggi, è presente in 27 località in Lombardia, e conta in totale 86 ristoranti in tutta Italia con la previsione della creazione sul territorio di Monza e Brianza di un nuovo locale entro la fine del 2024, e di due nuovi ristoranti il prossimo anno. “Siamo molto orgogliosi di questa nuova apertura, che dimostra la volontà di KFC di investire sempre di più nella gestione diretta - commenta Corrado Cagnola, AD di KFC in Italia -. La formula del Corporate Franchising Agreement ci sta consentendo di crescere ancora più rapidamente, rafforzando la sinergia con la corporation e creando al tempo stesso un business model ancora più solido da condividere con i nostri franchisee”. Strategica anche la scelta di aprire un nuovo ristorante in Brianza, una delle aree più densamente popolate d’Italia e d’Europa, rendendo la penetrazione del marchio ancora più capillare sul territorio.

Il pollo fritto da condividere

Il nuovo ristorante di KFC di Limbiate ha una sala interna di 180 metri quadri e dispone di 34 posti a sedere, più altri 46 nella food court del mall. Sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 21.30. All’interno del ristorante l’esperienza dei clienti sarà come sempre caratterizzata da una dimensione omnichannel, grazie alla possibilità di ordinare in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante, o attraverso la app di KFC Italia con il servizio Clicca & Ritira, per gustare il proprio menù sul posto oppure altrove con il take-away.

Un piatto che ha conquistato anche i brianzoli

Naturalmente il protagonista, anche oggi, è stato il pollo fritto uno dei piatti principe della cucina a stelle e strisce e il piatto che KFC ha esportato con successo un tutto il mondo. In molti si sono messi in fila per gustare la ricetta del “colonnello” del Kentucky: quel pollo fritto preparato a mano, con tutta la sua irresistibile croccantezza e tante proposte per tutti i gusti. Oltre agli altri menù disponibili anche per gruppo fino a 4 persone, così da trasformare il momento del pranzo o della cena in un evento di condivisione. Tutto ha avuto inizio grazie al Colonnello Harland Sanders, fondatore del brand. È stato lui ad inventare l’Original Recipe, la ricetta che contiene un inimitabile mix segreto di erbe e spezie, preparata ancora oggi e tipica del brand. Ogni giorno negli oltre 30.000 ristoranti in più di 145 paesi i cuochi KFC preparano il pollo al momento, lavorandolo a mano e seguendo con cura tutti i passaggi, dalla panatura fino alla cottura,