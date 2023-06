Il grande party nella piscina brianzola riservato solo alle donne islamiche

L'appuntamento è per l'8 luglio con il Bahja Pool Party. Location una grande piscina di Limbiate (non viene però precisata quale delle due). Una piscina dove si svolgerà una grande festa riservata alle donne musulmane.

L’evento sta circolando sui social, e ha anche una pagina Internet dedicata. Un sito che annuncia il count down della grande festa “per tutte le donne musulmane che desiderano passare un’estate in piscina in piena libertà. Una fantastica giornata di sole donne all’insegna del divertimento, libere da tutte le preoccupazioni e gli sguardi indiscreti”, si legge sul sito.

Il biglietto d’ingresso costa 27 euro, 15 per le bambine dai 5 ai 9 anni (gratis per quelle più piccole), e si può acquistare direttamente on line. E sempre on line si precisa che è un evento tutto femminile “da condividere con le amiche e tante altre ragazze. Potrai finalmente esporre al sole il tuo corpo rigenerandolo di vitamina D. I tuoi capelli e la tua pelle ti ringrazieranno per settimane”. Per le bambine anche eventi di animazione, mentre per le donne sdraio per prendere il sole, aperitivi a bordo vasca, docce e cabine, il torneo di beach volley, ma anche attività di acquagym, divertimento sugli scivoli e sui trampolini.

La locandina dell'evento

Sulla pagina Facebook dell'evento si precisa che verranno prese misure di sicurezza: "Team di bagnine professioniste, staff di donne che gestiscono la logistica e sicurezza al di fuori della location: Bahja ha pensato a tutto per garantire una giornata perfetta per chi vive questa occasione indimenticabile". Sulla locandina si precisa che non ci sono telecamere di sorveglianza, non si faranno riprese foto e video, e non ci sono palazzi alti attorno alla location (siamo circondate dal vasto verde).

L'evento è arrivato fino al Parlamento Europeo, sollevando un polverone. "Apprendiamo con sconcerto - scrive l'europedeputata Isabella Tovaglieri - che sabato prossimo, 8 luglio, un intero acquapark di Limbiate (MB) sarà riservato esclusivamente alle donne musulmane per un party all’insegna della segregazione, nel quale mancheranno anche alcune misure di sicurezza, con le telecamere di sorveglianza che verranno spente per permettere alle ospiti di trascorrere una “giornata di sole libere dagli sguardi indiscreti”, come promette la pubblicità dell’evento.Il sito che promuove il party garantisce inoltre alle bagnanti di fede islamica l’assenza di palazzi alti nelle vicinanze, il divieto assoluto di fare foto o video all’interno della struttura e la presenza di sole bagnine donne, così da poter uscire dalla vasca 'con il burkini senza imbarazzo” e di poter “conciliare la bellezza e l’orgoglio del jihab con il bisogno di svago'. A lasciare sgomenti è infine la possibilità di acquistare il biglietto ridotto per le bambine dai 5 ai 9 anni, che in questo modo vengono indottrinate prematuramente e in modo subdolo, anche attraverso un’occasione di svago, alla segregazione e alla sottomissione. Non possiamo più accettare l’alibi della discriminazione e dell’integrazione difficile, quando sono gli stessi immigrati musulmani a volersi isolare dalla società in cui hanno scelto di vivere, perpetuando usi e costumi incompatibili con i nostri, che stridono con le conquiste e con i diritti faticosamente raggiunti dalle donne in Occidente".