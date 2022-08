Le linee del passante ferroviario che riprendono servizio il 29 agosto

Ripartono alcune linee del passante ferroviario di Milano, che si era fermato il 23 luglio dopo che erano state riscontrate usure non normali alle ruote di alcuni convogli. Come riferisce MilanoTpday da ofggi, lunedì 29 agosto, tornano in servizio le linee S1 (Saronno-Lodi), S5 (Varese Treviglio) e S13 (Bovisa-Pavia).

Si parla di metà settembre per la completa circolazione delle linee S2 (Rogoredo-Mariano Comense) e S6 (Novara-Treviglio), limitate a Bovisa e Porta Garibaldi. La procura di Milano aveva sequestrato e poi dissequestrato un tratto di rotaie. La vicenda aveva visto anche uno scontro tra Trenord (proprietaria dei treni e gestore del servizio) e Rfi (proprietaria dell'infrastruttura) proprio in merito all'usura delle rotaie, negata da Rfi. La procura aveva infatti invitato le due aziende a collaborare.

In questo periodo è stato sostituito il binario dispari tra Dateo e Porta Vittoria. Sembrerebbe, tuttavia, che risultino ancora alcuni problemi. In particolare, non tutte le linee possono riprendere il servizio. E' previsto un indennizzo per i pendolari in forma di bonus, che verrà definito meglio successivamente.