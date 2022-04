Lions Day: in piazza salute e solidarietà

I Lions monzesi sfidano il meteo e scendono in piazza in occasione del Lions Day che si celebra oggi, domenica 24 aprile.

Per tutta la giornata i Lions monzesi e brianzoli saranno sotto i portici dell'Arengario di Monza (in piazza Roma) per presentare le numerose iniziative organizzate sul territorio a favore della comunità. Sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla misurazione della glicemia, consegnare gli occhiali usati che verranno donati alle persone in difficoltà e alle popolazioni che vivono nei Paesi poveri, e scegliere tra i libri usati raccolti dall'associazione. I Lions da sempre sono molto attenti al mondo della disabilità e saranno in piazza con la presentazione del progetto dei cani guida e del Centro equestre di rieducazione.

Un'attenzione poi al futuro: verrà presentato il service Sight for Kits per la campagna di prevenzione dell’ambliopia, il service "INTERconNETtiamoci... ma con la testa!" per rendere i ragazzi più consapevoli durante la loro navigazione sulla rete, e il service Lcif Day con gare di golf per raccogliere fondi a favore dell'Ucraina. Alle 11 il concerto del gruppo bandistico Rucano, alle 12 la messa in Duomo e nel pomeriggio la premiazione del concorso "Un poster per la pace"

L'iniziativa è stata promossa dai Club Monza Parco, Monza Corona Ferrea, Monza Host, Regina Teodelinda e Monza Duomo unitamente a Lions Club Lissone, Arcore Borromeo, Vimercate ed i Leo di Monza, coordinati dal presidente del Monza Parco Sergio Pozzi, dal presidente di zona Leonardo Boccardi e dal presidente di Circoscrizione Lorenzo Terlera, che saranno presenti in Arengario per illustrare le attività dei Lions.