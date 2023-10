I divieti per la sagra a Lissone: vietato il vetro per la sicurezza della festa

Il comune di Lissone ha varato un’ordinanza in vigore da venerdì 13 ottobre fino a lunedì 16 ottobre per vietare la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro. L’obiettivo è di tutelare la sicurezza dell'area di piazzale degli Umiliati e dell'area del mercato dove si concentreranno parecchie persone in occasione del Luna Park e della sagra comunale.

L'ordinanza nello specifico prevede che sia vietata la vendita e l'introduzione di bevande in contenitori di vetro da parte degli operatori commerciali che si posizioneranno nelle seguenti vie:

piazzale degli Umiliati

via Volturno

via dei Mille

via Padre Ugolino

Via Santissimi Pietro e Paolo

via Cavour

via Dante (tratto tra via Don Minzoni e via San Martino)

via Don Minzoni

via San Martino (tratta tra via Oeb e via Volturno)

via Solferino (tratta tra via Tripoli e via Volturno)

Nell'ordinanza si specifica appunto che il divieto è stato esteso anche all'area del tradizionale mercato del lunedì in quanto in prossimità del Luna Park.