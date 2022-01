Il Comune che investe 6 milioni di euro per la tutela dei minori

In cinque anni il Comune di Lissone ha investito 6 milioni di euro a tutela dei minori. Dal 2017 al 2021 sono stati seguiti oltre 1.300 casi, con oltre 36 mila ore di assistenza domiciliare riservata agli under 18 che sono in una condizione di fragilità.

L'Area di tutela dei minori di Lissone ha preso in carico ogni anno (in media) 260 minori, di cui 158 affidati ai servizi sociali con provvedimento dell’autorità giudiziaria, 32 in comunità (per un investimento dedicato di oltre 3,5 milioni di euro), 9 in affido familiare.6 milioni di euro che sono stati stanziati su diverse aree: la maggiore parte - circa 3 milioni e mezzo - sono stati destinati ai minori seguiti nelle comunità; un milione di euro è stato destinato all’assistenza domiciliare; 675 mila euro per sostenere le attività nei centri diurni educativi e terapeutici; 200 mila euro per l’affido familiare; 155 mila euro per interventi di psicologi nell’area tutela; oltre 90 mila euro sia per il contrasto alla dispersione scolastica che per la prevenzione del disagio evolutivo nelle scuole.

Il Servizio tutela minori del comune brianzolo ha costantemente lavoratoin raccordo con l’ambito territoriale, soprattutto per gli interventi di supporto alla genitorialità, con il servizio affidi e con i servizi specialistici sociosanitari di riferimento; nel corso dei cinque anni si è proceduto al consolidamento del servizio di assistenza domiciliare minori e ad una imponente attività di indagine e di presa in carico psico-sociale esercitata su mandato dell’autorità giudiziaria. In alcuni casi, a fronte di situazioni delicate - su prescrizione specifica dell’autorità giudiziaria e in un’ottica di necessaria tutela - si è proceduto all’inserimento di minori sia in centri diurni educativi o terapeutici, che in comunità residenziali educative o terapeutiche, percorsi che poi possono evolversi anche in progetti di affido familiare.

Come detto, ogni anno il Servizio ha attivato una media di 260 consulenze, monitoraggi e sostegno psicosociale ad altrettante famiglie, prendendosi carico di 158 casi a seguito di mandato dell’Autorità giudiziaria. Ai 9 casi annui di affidamento familiare, si sono aggiunti circa 27 minori annualmente inseriti in centri educativi o terapeutici. Per l’assistenza domiciliare a minori, sono state erogate complessivamente 36.182 ore-educatore a favore di una media di 82 utenti all’anno. Attenzione anche al mondo scolastico con interventi psico-pedagogici nelle scuole del territorio e individuazione precoce dei segnali di disagio evolutivo grazie al lavoro svolto in 53 classi delle scuole dell’infanzia statali e paritarie e in 17 classi della scuola primaria. Gli interventi di prevenzione della dispersione scolastica hanno riguardato circa 13 minori l’anno. Inoltre, per 52 donne e 18 minori, sono stati attuati interventi di emergenza a protezione di mamme e minori in situazioni di maltrattamento.