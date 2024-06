In Brianza arriva la prima panchina arcobaleno: la regala il Pd all'amministrazione

Lissone è il primo comune della Brianza ad avere la panchina arcobaleno. È stata inaugurata questa mattina, domenica 16 giugno, dal Pd di Lissone che l’ha donata all’amministrazione comunale guidata dal sindaco di centrodestra Laura Borella. La panchina si trova all'interno del Parco della Resistenza.

“Un gesto simbolico ma carico di significato di vicinanza del nostro partito alle lotte per i diritti della comunità LGBTQ+, diritti che non possono e non devono arretrare sotto i colpi della destra reazionaria di Governo che semina odio diffidenza e paura nella società e prova a farci tornare indietro di decenni nella lotta per la parità di tutte e tutti – dichiarano Lorenzo Sala e Davide Usai, rispettivamente segretario provinciale del Pd e responsabile dei diritti umani del Pd di Monza e Brianza -. Diritti civili, diritti sociali e diritti umani sono inscindibili. Non ci stancheremo mai di ripeterlo e di lottare per una società più giusta ed inclusiva per tutte e tutti, a giugno nel mese dei pride, come ogni altro momento dell’anno”.

Alla cerimonia era presente anche Sarah Brizzolara, componente della Direzione nazionale dei dem. “Oggi a Lissone abbiamo inaugurato la prima panchina arcobaleno della Brianza – ha dichiarato -. Vuole essere un messaggio positivo di apertura e inclusione per una società capace di rispetto. Omofobia e comportamenti denigratori e discriminatori, se non direttamente violenti, sono all’ordine del giorno e colpiscono soprattutto i più deboli e i più fragili. Come Pd ribadisco il nostro impegno a livello locale e nazionale per superare ogni forma di pregiudizio e che ciascuno può essere e amare chi vuole”.