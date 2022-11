Il comune che il venerdì fa lavorare in smart working per risparmiare sulla bolletta

Il comune di Lissone scende in campo attivamente per rispondere alla crisi energetica. La giunta, guidata da Laura Borella, ha messo in campo alcuni interventi mirati per far fronte al caro gas e al caro luce. Tra i quali spicca quello di valorizzare il venerdì il lavoro dei dipendenti comunali (dove possibile) in modalità smart working, con la conseguente chiusura progressiva di alcuni uffici, così da prolungare dal venerdì alla domenica lo spegnimento degli impianti. "Naturalmente tutto questo senza variare i servizi erogati ai cittadini" si legge in una nota ufficiale del comune di Lissone.

Attenzione al contatore

Ma non solo. La cittadina brianzola ha avviato una riduzione complessiva degli orari di accensione degli impianti di riscaldamento e luminarie natalizie rimarranno accese di meno rispetto agli anni passati. Gli eventi in programma negli spazi pubblici verranno concentrati tutti nel fine settimana. Gli eventi pubblici previsti a Palazzo Terragni, Villa Magatti e nella Sala Polifunzionale della biblioteca, si concentreranno di norma nei giorni di venerdì, sabato e domenica, salvo specifiche esigenze di calendario per manifestazioni istituzionali. Cambia anche l’orario del Museo d’Arte Contemporanea MAC, che vedrà la chiusura alle ore 19 anziché alle ore 23 nella giornata di giovedì.

Luminarie ridotte

Questi alcuni degli interventi promossi dal comune di Lissone per far fronte all'emergenza: luminarie ed eventi sì, ma con un occhio al contatore. "Nell'attuazione delle prescrizioni ministeriali - fanno sapere dal comune con una nota ufficiale - è stato possibile programmare: una riduzione complessiva degli orari di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento, sempre nel rispetto dell'osservanza delle buone prassi promosse dal MiTE con la finalità di proporre, anche nei mesi a venire, campagne di sensibilizzazione volte al risparmio energetico e al fare buon uso delle risorse energetiche. Un appello che l'amministrazione rivolge a tutti: dipendenti comunali e cittadini".

Alcuni uffici chiusi

A partire dall’8 dicembre le luminarie resteranno accese a orario ridotto e sono previste campagne di sensibilizzazione al fine di invitare i negozianti allo spegnimento notturno delle insegne e delle luci delle vetrine. E ancora: la chiusura della sede decentrata dei servizi demografici in Santa Margherita, con la possibilità però di valutare particolari condizioni di difficoltà e fragilità per erogare i servizi richiesti. Prevista anche la chiusura di Villa Magatti dal lunedì al giovedì la mattina sino alle ore 13 e nella giornata di venerdì; accensione del riscaldamento di sabato e domenica dalle 9 alle ore 18 (per un totale di 37 ore in riduzione rispetto al consueto calendario) salvo specifiche esigenze.

L'impegno del comune

"Parallelamente a queste piccole azioni - aggiungono dal comune - consapevoli dello sforzo richiesto a ogni cittadino per cercare, insieme, di contribuire nel nostro piccolo ad un miglioramento dell’ambiente in cui viviamo, si punta all’esperienza maturata e sviluppata in termini di digitalizzazione della pubblica amministrazione da parte del comune di Lissone: questo permetterà il rispetto nell’erogazione dei servizi ai cittadini e alle persone che per motivi di lavoro non riescono a recarsi fisicamente in comune nei giorni tradizionali di apertura. A partire da lunedì 5 dicembre verrà attivato l’accesso su prenotazione telefonica o con applicativo informatico degli utenti ai Servizi Demografici, Politiche Sociali, Entrate e Catasto (salvo casi di necessità- urgenza)". L'orario di accesso al pubblico dei Servizi demografici, con chiusura il sabato mattina, sarà ampliato nelle giornate di lunedì dalle 8.30 alle 19 con orario continuato, e mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 18.