La sarta brianzola che ha cucito il vestito nuovo della regina

Oltre 35 metri di tessuto. Una tunica di raso rosso con le maniche lunghe e una sopraveste di broccato rosso con motivi floreali bianchi, cinta sotto il seno e con uno strascico di oltre 2 metri e mezzo.E impreziosita da una scollatura ricoperta di passameneria dorata con pietre preziose.

A realizzare tale opera di alta sartoria è stata la sarta lissonese Adelia Carzaniga, storica affiliata del Gap (Gruppo amici del presepe) di Lissone, una delle associazioni culturali protagoniste della 42esima edizione della rievocazione storica monzese che si aprirà nel centro storico il 25 giugno. L'abito in questione gli è stato infatti commissionato dal comitato organizzatore perché venga indossato dalla figurante cui quest'anno spetterà il compito di interpretare la regina longobarda Teodolinda. Che, per inciso, sarà l'attrice e ballerina Giulia Arosio.

Première nelle più importanti case di moda e sartorie di Milano, cui è seguito anche una lunga parentesi lavorativa anche all'interno dell'atelier del noto stilista monzese Lorenzo Riva in via Carlo Alberto, l'avanzare dell'età non ha tolto nulla al talento e alla creatività della sarta lissonese. Che infatti, subito dopo la richiesta, si è messa subito all'opera con forbici, ago, e filo per realizzare il sontuoso manufatto. Desunto, e riprodotto fedelmente, nientemeno che dagli affreschi posti nell'arcone di ingresso alla Cappella degli Zavattari, nel Duomo cittadino. Nei quali la figura della sovrana è rappresentata proprio con indosso l'abito rosso. Degno (non a caso) della più belle delle regine.

Un lavoro certosino e durato diversi mesi quello della sarta. Tale, da rasentare la perfezione. Frutto di un'attenzione maniacale per i materiali, e di numerose prove e modifiche del modello direttamente sulla mannequin. Fino a costruire quello più verosimigliante. E che fa di Carzaniga una sapiente "traduttrice" della storia e del fashion. “È stato un onore per realizzare quest'abito - ha confidato sorridente - E sarà una grande sorpresa per tutti i monzesi che lo vedranno sfilare per la prima volta”. Orgogliosa dell'opera lo è anche la "signora" di Monza Ghi Meregalli, celebre ideatrice della manifestazione in costume: "In questi anni sono stati sempre di più le associazioni del territorio e non solo che mi hanno chiesto di poter partecipare alla rievocazione - ha spiegato - Nello specifico, l'abito di Teodolinda, altri non è che la felice espressione di quei talenti e di quelle peculiarità che caratterizzazo quei gruppi e che concorrono a rendere ancora più bella e attrattiva la manifestazione. Declinando la nostra storia attraverso le tradizioni più antiche dei singoli territori".