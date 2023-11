Dai banchi alla bottega: la scuola brianzola che porta gli studenti nelle aziende della città

In “gita” alla scoperta del possibile luogo di lavoro. Perché quanto si impara sui banchi di scuola e nei laboratori è certamente un ottimo biglietto da visita per chi, terminate le superiori, decide di andare al lavoro. Così che a Lissone è la stessa scuola che accompagna gli studenti a “bottega”, nelle tante aziende presenti in città dove i ragazzi potrebbero intraprendere il loro percorso lavorativo.

La “gita” in fabbrica si svolgerà il 28 novembre: dopo dieci anni di assenza torna a Lissone l’Azienday, iniziativa promossa dall’assessorato al Commercio di Lissone in collaborazione con Apa Confartigianato e con l’istituto Meroni. La giornata di orientamento rientra nell’ambito del ricco calendario della “Settimana dell’Artigianato” e vedrà coinvolti gli studenti dell’istituto Meroni, che avranno l’occasione di conoscere le realtà artigianali del territorio. I ragazzi arriveranno in azienda in autobus, per poi intraprendere il tour alla scoperta delle attività imprenditoriali presenti in città.

“La collaborazione tra l'amministrazione comunale, le aziende locali e l'istituto Meroni è fondamentale per promuovere l'artigianato come settore di eccellenza e per offrire ai nostri giovani uno sguardo privilegiato sulle molteplici possibilità di formazione e carriera che questo settore può offrire – commenta il sindaco Laura Borella -. Siamo molto orgogliosi di aver riproposto questa iniziativa che si pone come obiettivo quello di coinvolgere attivamente i giovani nella scoperta e nella promozione delle nostre tradizioni e delle nostre eccellenze”.

Eccellenze sempre alla ricerca di lavoratori formati che, proprio nel prestigioso istituto superiore brianzolo, stanno studiando per poi entrare nel mondo del lavoro che a Lissone, vanta un artigianato che tutto il mondo ci invidia. “Questa iniziativa - aggiunge l’assessore al Commercio e Attività produttive Gianfilippo Alibrandi - rappresenta una grande opportunità per i giovani di scoprire le tradizioni artigianali che caratterizzano la nostra città e di toccare con mano le competenze delle nostre aziende locali, offrendo loro l’occasione di valutare le opportunità di formazione e di lavoro che queste offrono”.