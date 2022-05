Un futuro sportivo per il Palazzo del Mobile 100 firme

È stata la conferenza stampa di presentazione del progetto del nuovo punto vendita Sport Specialist a svelatre il futuro sportivo dello storico Palazzo del Mobile 100 firme di Lissone. Lo stabile, che si affaccia sulla Valassina, simbolo della tradizione mobiliera della città, sta per cambiare per diventare il nuovo punto vendita di Sport Specialist. “Siamo orgogliosi di essere qui con voi oggi per raccontarvi il nostro progetto e l’evoluzione dei lavori - ha affermato Sergio Longoni -. L’augurio è di ultimare i lavori entro la fine dell’anno con l’apertura del punto vendita in prossimità delle feste natalizie. È un impegno importante, abbiamo ritmi serrati, il progetto è complesso e ha richiesto molti interventi strutturali”.

Un simbolo per la città di Lissone

Il Palazzo del Mobile, costruito tra gli anni Cinquanta e Sessanta, è stato vanto e punto di riferimento dei maestri artigiani del mobile di Lissone. Per decenni punto di accesso alla citta? per chi arrivava da Milano e dalle province comasca e lecchese. Da sempre simbolo della tradizione mobiliera della città e? stato costruito per esposizioni e fiere delle imprese artigiane del territorio, fino ai primi anni del 2000 quando e? stato chiuso. Alla presentazione erano presenti i responsabili del progetto insieme alla direzione lavori: l’architetto Paolo Corbetta di Polistudio, l’ingegnere Marco Caimmi dello Studio T11, l’ingegnere Alessandro Boe di B.Cube, il geometra Guido Leoni dello Studio Ottanta e, su invito di Sergio Longoni, l’avvocato Antonio Erba assessore alla pianificazione del territorio del Comune di Lissone.

La storia

Il Cento Firme è un simbolo per la città di Lissone: fu progettato nel 1956 e per quei tempi era un’opera di architettura di notevole rilevanza sia per l’espressione architettonica che per la posizione nell’ambito dell’urbanistica della zona. Il progetto di restyling ha voluto mantenere questa memoria storica importante per il territorio: un patrimonio di valore che ha spinto, nella progettazione, alla valorizzazione e conservazione dell’edificio nella sua forma originale. Le normative tecniche attuali hanno imposto una notevole opera di consolidamento statico e sismico. L’edificio, che viene mantenuto nella sua forma originale, con la sola aggiunta di due corpi scala, sta prendendo nuova vita, giorno dopo giorno.

Il progetto

L’immobile avrà 3 piani dedicati all’attività commerciale Sport Specialist, sara? dotato di 3 ascensori panoramici, 2 esterni e 1 interno, oltre a 2 ascensori di servizio. Saranno allestite 6 scale mobili che garantiranno un collegamento verticale anche alle attivita? del terziario che si svilupperanno al quarto piano. Ci saranno circa 300 posti auto con un posteggio articolato su pluripiano. All’interno verranno create delle ambientazioni particolari adibite anche alla prova di attrezzature sportive, con l’obiettivo di fornire un’esperienza d’acquisto unica, caratterizzata da un mix tra innovazione e tradizione con un layout rinnovato. Un investimento importante che vedra? riportare al suo antico splendore questo meraviglioso edificio per farlo diventare un nuovo punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport che vivranno la loro passione in uno spazio innovativo e al contempo storico, nel cuore dei lissonesi e di tutti i brianzoli.