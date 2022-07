Lissone ricorda il Maresciallo Valerio Renzi, ucciso 40 anni fa in un agguato delle Brigate Rosse

Nel corso della mattinata di ieri 16 luglio a Lissone si è svolta la cerimonia per commemorare il quarantennale della morte del Maresciallo Capo dei carabinieri Valerio Renzi, Medaglia d’Argento al Valore Civile “alla memoria”.

Il Maresciallo Capo dei carabinieri Valerio Renzi, già comandante della Stazione carabinieri di Lissone venne barbaramente trucidato il 16 luglio 1982 in occasione di una rapina in danno di ufficio postale consumata da un gruppo di 8 malviventi armati. L’omicidio fu in seguito rivendicato dalla formazione terroristica delle “Brigate Rosse”.

Alla cerimonia parteciperanno i familiari del Maresciallo Capo Renzi, la vedova Anna Evangelisti e i due figli dell’Ispettore, i rappresentanti dell’Arma locale in servizio e in congedo, gli Amministratori locali – in primis il sindaco neo eletto Laura Borello e una rappresentanza delle Associazioni d’Arma presenti sul territorio, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e della Croce Verde Lissonese.

La cerimonia è iniziata con la celebrazione della santa messa da parte di Don Tiziano Vimercati presso la Chiesa Prepositurale di piazza Giovanni XXIII e proseguirà con un breve corteo composto dalle autorità e rappresentanze che dalla Chiesa si sposteranno a piedi nella vicina Piazza Alcide De Gasperi, dove due carabinieri in Grande Uniforme Speciale depositeranno una corona in alloro sul monumento in onore del Maresciallo Capo Valerio Renzi.

La vedova del militare ha proceduto quindi alla scopertura di una sobria targa descrittiva del monumento, che l’Amministrazione comunale di Lissone ha realizzato per l’occasione, collocandola di fianco al monumento, con la seguente dicitura

“Monumento alla memoria del Maresciallo Capo dei Carabinieri, Medaglia d’Argento al Valor Civile alla memoria, Valerio Renzi, Comandante della Stazione Carabinieri di Lissone, barbaramente ucciso in questo luogo il 16 luglio 1982”.