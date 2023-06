La Brianza baciata dalla fortuna: vinti 122mila euro al Superenalotto

Un sabato di festa per un fortunato brianzolo: a Lissone un giocatore ha centrato il 5 al Superenalotto portando a casa quasi 122mila euro (per l'esattezza 121.933,73 euro). Lo riporta Agipronews. La schedina fortunata è stata giocata al punto vendita Pozzi di via Assunta.

"Nessun "6" nella terza e ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot sale a 18 milioni di euro - riferisce Agipronwes -. Nel concorso di sabato 24 giugno sono però due i punti "5": il primo è stato centrato a Corvino San Quirico (PV) all’edicola del Sole in via Emilia 48; il secondo è andato a Lissone (MB), presso il punto vendita Pozzi Maria Rosa di via Assunta 13, con i fortunati vincitori che si portano a casa 121.933,73 euro a testa".

L’ultimo "6" da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.