Matilde, la cestista che dalla Brianza ha conquistato il basket americano

Da Lissone agli Stati Uniti raggiungendo quel sogno che tutti i giocatori di basket cullano: giocare nella Lega professionistica americana di basket. Un sogno che per Matilde Villa è diventato realtà. Matilde Villa, 19 anni, lissonese, nei giorni scorsi – come ha riportato il sito Reyer.it - è scesa in campo alla Brooklyn Academy of Music, a New York, dove si è svolto il Draft 2024 della WNBA, la lega professionistica americana di basket femminile.

Una passione per la pallacanestro iniziata quando Matilde aveva solo 6 anni e che l’ha vista muovere i primi passi nella squadra di minibasket e poi passare nelle giovanili della Costa Masnaga insieme alla sorella gemella Eleonora. Una carriera professionistica rallentata dalla pandemia, ma ben presto ripresa portando la giovane brianzola fino negli Stati Uniti.

Poi il grande sogno diventato realtà: il 15 aprile è stata selezionata al terzo giro del Draft WNBA dalle Atlanta Dream con la 32esima chiamata assoluta. Un importante risultato per Matilde Villa e un nuovo trampolino per la sua carriera.