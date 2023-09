Lo speciale robot che si aggira in autodromo con cui i bimbi e i ragazzi possono parlare coi piloti

Si chiama Awabot ed è un piccolo robottino - uno schermo su ruote - che durante le giornate del Gran Premio si aggirerà per l’autodromo e grazie alla sua interfaccia virtuale permetterà a ragazzi con difficoltà o a giovanissimi ricoverati in ospedale di incontrare i piloti e parlare con loro.

Questa è l'ultima iniziativa di valorizzazione dell’inclusione sociale promossa dal circuito monzese che è da sempre attento e impegnato su questa linea come testimoniano anche le iniziative sportive o solidali organizzate in autodromo tra cui la corsa Sei Ruote di Speranza. Nel progetto di Awabot l'autodromo ha coinvolto la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, l’Associazione teatrale Il Veliero e l’Associazione Sportiva Silvia Tremolada Onlus. I giovani pazienti e i ragazzi avranno l'opportunità di vivere indimenticabili esperienze virtuali in circuito. Qualcuno ha già potuto "incontrare" i campioni della Formula 1 grazie al collegamento video effettuato attraverso il robottino in movimento nel paddock. Così i bambini e i ragazzi fatto domande interagendo coi propri beniamini, che hanno regalato loro momenti di grande emozione.

Nella giornata di giovedì particolarmente gioioso l’incontro con i piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, a cui ha fatto seguito quello con il CEO di Liberty Media, Stefano Domenicali e dell’asturiano di Aston Martin Frenando Alonso. Nel corso del weekend interverranno altri piloti di Formula 1, per un programma di incontri che prevede l’incontro con quasi tutti i piloti del Circus di Formula 1. I robottini saranno all’opera anche nelle giornate del sabato e della domenica. In occasione della pit lane walk, saranno i ragazzi delle associazioni Il Veliero e Silvia Tremolada ad interagire virtualmente con personaggi del mondo della Formula 1.

“Per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ma soprattutto per i bambini e gli adolescenti ricoverati nei giorni del Gran Premio di Formula Uno, si tratta di una occasione unica nel suo genere che farà vivere loro un'esperienza impareggiabile. Per questo ringraziamo l'organizzazione per averci coinvolti in una singolare e straordinaria avventura, che porterà virtualmente due reparti all'interno del paddock. Ma non solo. La Fondazione ospedaliera San Gerardo sarà il punto di riferimento per tutto l'evento, mettendo a disposizione la professionalità e la preparazione dei propri operatori per qualsiasi necessità. Un legame, quello che si è creato con l'Autodromo Nazionale Monza, con le gare e gli eventi ad esso connessi, che si consolida sempre più", sottolineano il Presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, dott. Claudio Cogliati, il Direttore Generale, dott. Silvano Casazza e il Direttore Scientifico, prof. Andrea Biondi.

“L’attenzione dell’Autodromo Nazionale Monza verso le tematiche sociali e inclusive è sempre più importante e siamo ben felici di offrire il nostro supporto alle iniziative che ci vengono proposte. Quest’anno abbiamo accolto l’idea di Formula 1 di portare nel Paddock del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia i giovani pazienti dell’Ospedale San Gerardo e di altre due associazioni, anche se solo virtualmente, grazie al progetto Awabot. I piccoli pazienti del nosocomio brianzolo, che è un punto di eccellenza per l’autodromo in quanto ospedale di riferimento di tutte le nostre attività, e i ragazzi con disabilità delle altre associazioni, potranno incontrare i loro beniamini, permettendo loro di vivere l’esperienza del Gran Premio d’Italia e di visitare virtualmente quelli che sono i luoghi più significativi dell’Autodromo. Un’iniziativa che ci rende orgogliosi e che porta il nostro impegno nel sociale a livello ancora più elevato” ha detto il presidente SIAS Giuseppe Redaelli.