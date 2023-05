Dove sarà la Cena in Bianco a Monza: ecco la location "da favola"

Piazza Carrobbiolo. Sarà la romantica piazzetta nel cuore della città di Teodolinda sabato 11 giugno a fare da cornice alla White Dinner di Monza. La location dell'edizione 2023 della Cena in Bianco di Monza è stata svelata dall'organizzazione nella serata di martedì.

"Torniamo nel cuore di Monza per andare a “vestire di bianco” questa bellissima piazza del centro storico. Iniziate a immaginarla e sognarla completamente “bianca”, ricca di fiori, luci, decorazioni e di noi, della nostra magnifica energia! Ci aspetta una serata da favola" hanno spiegato.

"Un posto speciale per cenare tutti insieme sotto le stelle".

Le regole e il dress code

I partecipanti dovranno seguire alcune semplici regole: portarsi tutto l'occorrente per cenare (stoviglie in ceramica bianca, bottiglie di vetro, bicchieri in vetro o cristallo posate in acciaio, tovaglia e tovaglioli in stoffa bianca. Sono bandite carta e plastica); vestirsi completamente di bianco (accessori compresi); mentre il menù potrà essere anche un'esplosione di colori. E poi, solo allo sventolare dei tovaglioli bianchi, si potrà iniziare a cenare. L'anno scorso l'evento si era svolto in Villa Reale richiamando circa 1.300 commensali.