Inquinamento nell'ex raffineria: sono stati chiesti ulteriori approfondimenti

Nuovo capitolo per quel che concerne a parabola legata alla rinascita dell'ex Lombarda Petroli di Villasanta. In merito all’area dell'ex raffineria il capogruppo e consigliere regionale brianzolo della Lega Alessandro Corbetta ha infatti presentato questa mattina un’interrogazione a Regione Lombardia.

"Nel caso fosse confermata la riduzione dei livelli di inquinamento per i lotti B, C e D riscontrata da alcune analisi fatte dalla Immobiliare Villasanta - ha dichiarato in una nota Corbetta - i 7 milioni di euro previsti dal Pnrr per la bonifica potrebbero risultare eccessivi. Per questo vogliamo capire se fosse possibile dirottare parte di questi fondi per gli interventi di messa in sicurezza permanente e sgombero dei rifiuti tossici nocivi presenti nel lotto E". "Tale lotto è il più bisognoso di intervento e proprio per questi motivi chiedo che vengano verificate, per convalidare o confutare, le analisi fatte dalla proprietà, così da dare un’accelerata alle bonifiche. La situazione di Villasanta va avanti da troppo tempo e bisogna risolvere la situazione il prima possibile, così da tutelare sia l’ambiente sia i cittadini che vivono attorno a queste aree".

"Inquinanti sottostimati"

Il comparto ex Lombarda Petroli a Villasanta risulta al momento suddiviso in 5 lotti funzionali (da A a E) per ognuno dei quali è stato definito, mediante un piano di bonifica del 2005, l’iter dei relativi adempimenti di natura ambientale. I lotti A1 e A2 sono già stati oggetto di bonifica con conseguente riqualificazione dell’area utilizzata a fini industriali/artigianali, mentre gli altri lotti (B, C, D, E1, E2, E3) devono ancora essere oggetto di bonifica. "La proprietà del lotto C (l'Immobiliare Villasanta, appunto) ha avviato, nel gennaio 2024 sul lotto C e parte del D, delle indagini relative ai livelli di inquinamento dell’area ridimensionati rispetto a quelle depositate e consegnate sia all’amministrazione comunale, sia depositate nel giudizio pendente - spiega ancora il capogruppo - Una nota della Direzione Generale Ambiente e Clima, però, evidenzia come le indagini fatte da Immobiliare Villasanta siano 'parziali e non esaustive sia perché numero e ubicazione dei sondaggi non sono stati preventivamente concordati con gli enti (assenza di rappresentatività spaziale) sia in quanto non sono stati ricercati tutti i contaminanti".

"L’interrogazione - conclude la nota - chiede quindi a Regione Lombardia se si possano convalidare o confutare le analisi avviate unilateralmente dalla proprietà, Immobiliare Villasanta, che, se fossero confermate, potrebbero ridurre sostanzialmente le necessità di investimento per le operazioni di bonifica dei lotti B, C, e D e valutare quindi di dirottare la quota restante di fondi per la bonifica del Lotto E".

Il futuro dell'area resta da scrivere

Proprio a tal proposito, a marzo, Regione Lombardia aveva stanziato 14 milioni, in aggiunta ai 51 previsti dal Pnrr, per la bonifica dei primi 18 "siti orfani" in Lombardia (ovvero di quelle aree potenzialmente contaminate dove non è individuabile il responsabile). Tra i quali appunto ex Lombarda Petroli, dove veniva svolta attività di deposito e stoccaggio di prodotti petroliferi e dove nel nel suolo e nella falda si registra la presenza di idrocarburi e metalli.

Dopo il grande disastro ecologico nel 2010, nel 2023 erano ancora oltre 30 le cisterne da bonificare che sorgevano vicino alle abitazioni. E diversi i progetti ideati per la riqualificazione dell'area: dalla città degli studenti alla Hygrogen Valley. Nel mezzo l'infinita sequela di battaglie tra curatela e amministrazione. Al momento, il futuro dell'area resta dunque ancora da scrivere.