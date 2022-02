La Lombardia pronta ad accogliere i profughi: ecco come si preparano Ats e Asst

Monza e la Brianza si preparano ad accogliere i profughi dell'Ucraina. Così come il resto della Lombardia. Dalla Direzione generale Welfare del Pirellone è arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì 28 febbraio la comunicazione."In relazione alla possibile gestione di rifugiati dall'Ucraina, in attesa di indicazioni dalla Protezione civile regionale e nazionale, fermo restando che gli interventi sono a carico del Servizio Sanitario Regionale, si chiede di verificare e attivare i seguenti percorsi".

Alle Ats (Agenzia di tutela della salute) viene richiesto di preparare/attivare raccordi organizzativi con Asst e Ircss per l'erogazione dei vaccini covid, dei vaccini contro il morbillo, la parotite, la rosolia, l'antidifterite, il tetano e la pertosse. Inoltre viene richiesto di verificare con gli operatori la presenza di scorte per test di diagnosi della tubercolosi e di relative convenzioni attive per l'acquisto degli stessi; per preparare/attivare raccordi organizzativi con Asst e l'Irccs per l'eventuale invio di pazienti meritevoli di approfondimenti diagnostici. Infine dal Pirellone la richiesta di prevedere una mappatura delle risorse locali e verifica di personale a disposizione per il supporto sanitario necessario.

Alle Asst (Aziende socio sanitarie territoriali) invece, è chiesto di verificare le scorte di questi vaccini e della capacità di erogazione e di relative convenzioni attive per l'acquisto (ad eccezione del vaccino covid per cui la gestione è regionale); la preparazione/attivazione di raccordi organizzativi con Ats per l'eventuale invio di pazienti meritevoli di approfondimenti diagnostici.

All'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) rimane il riferimento per le situazioni di emergenza/urgenza.