Ecco come la Lombardia vuole prevenire le (future) epidemie

Studiare e, nel caso, agire in anticipo. Regione Lombardia istituisce la prima agenzia italiana per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive: un nuovo ente pubblico - che avrà la sua sede fisica all'ospedale Sacco - specializzato nella ricerca, nello studio e nella preparazione del sistema sanitario per affrontare al meglio nuove possibili epidemie, pandemie o emergenze sanitarie.

"È un progetto di grandissima rilevanza - ha detto il governatore Attilio Fontana presentando l'iniziativa - in quanto è la prima istituita nel nostro Paese. La sua importanza e strategicità è emersa ancora di più dopo la pandemia e quindi sono ancora più felice del risultato raggiunto e che ha anche già avuto anche il 'via libera' del governo come progetto bandiera e per il quale la regione Lombardia ha già stanziato 85 milioni di euro. È una struttura che va a rafforzare quella grande prevalenza che la Lombardia ha nelle scienze della vita ed è un ulteriore stimolo per ricercatori, virologi e immunologi. Coinvolge tutte le branche che hanno a che fare con le malattie infettive ed è un'ulteriore testimonianza dell'attenzione che riserviamo al tema della sanità e alla prevenzione nuove epidemie".

"Sarà operativa dall'1 ottobre - ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti - e potrà contare inizialmente su uno staff di 20 persone. Un'agenzia nazionale che si candida a essere una delle agenzie che collaboreranno in Europa alla definizione delle politiche per fronteggiare il tema delle malattie infettive. Tra i suoi compiti vi sarà infatti anche quello di collaborare con Hera che metterà in rete le agenzie dei paesi europei. La Lombardia - ha aggiunto - è leader in Italia nelle life sciences: un primato che, in questo modo, sarà ulteriormente rafforzato. Nella legge di potenziamento della sanità lombarda abbiamo destinato 85 milioni di euro per i prossimi anni".

Tra i compiti principali dell'agenzia, hanno chiarito dal Pirellone in una nota, "la preparazione ad eventuali emergenze sanitarie epidemiche e relativa attività di formazione alle strutture, ricerca e monitoraggio nel campo della prevenzione, della diagnosi e della cura derivanti dalla diffusione di microorganismi. Ed ancora, ricerca di nuove strategie terapeutiche, buon utilizzo dei farmaci antibiotici e contrasto all'antibiotico-resistenza, ricerca e sviluppo di nuovi vaccini e, tra gli altri, attività di ricerca coerentemente con il programma di ricerca sanitaria nazionale e con gli atti di programmazione regionale in materia".

Il neonato ente "farà ricerca in ambito virologico, immunologico e clinico. Dovrà quindi elaborare strumenti innovativi, garantire omogeneità degli strumenti It di raccolta dati, elaborare e analizzare dati epidemiologici e sviluppare modelli matematici per il controllo e la gestione dell'andamento delle malattie infettive. Dovrà poi elaborare sistemi di alert epidemiologici, linee guida, protocolli e strategie di preparedness, compresa la formulazione di nuovi standard per la generazione e raccolta dati e digitalizzazione dei servizi".



L'agenzia sarà composta dal consiglio di amministrazione - 5 componenti di cui 3 designati dalla regione e 1 ciascuno dal ministero della salute e dal ministero dell'università e della ricerca -, dal direttore generale, dal direttore scientifico e dal collegio sindacale.