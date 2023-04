Il presidente del consiglio Romani nella capitale: "Il Paese ha bisogno dell’autonomia"

“L’autonomia è la stella polare che dovrà guidare nei prossimi mesi l’azione del Governo nazionale e a cui si dovranno ispirare le legislazioni regionali. Il nostro Paese ne ha bisogno". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani giovedì mattina a Roma a margine dell’incontro con il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli presso la sede della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome, riunita in assemblea plenaria per discutere della riforma sull'autonomia.

Un viaggio nella capitale, quello del presidente Romani, per ribadire appunto al Governo la necessità di un'autonomia delle Regioni che sia "davvero tale" e che ne permetta una maggiore competitività. "L'autonomia è l'occasione per ridare dignità ai territori portandoli verso uno spirito di leale collaborazione e solidarietà per poter essere sempre più competitivi, per esempio nei trasporti, nell'istruzione, nel lavoro, nei rapporti internazionali - ha spiegato a proposito Romani - Il tutto nel pieno rispetto dei diritti civili e sociali. Non a caso noi per primi in Lombardia chiamammo il nostro statuto regionale Statuto d’autonomia, creando un modello su cui iniziare un cammino”.

Nell’occasione Calderoli ha fatto il punto sull’iter della riforma e chiarito alcuni aspetti legati alle competenze e alle incombenze delle regioni e delle relative assemblee parlamentari. “Approfittiamo di questa fase - ha dichiarato il ministro Calderoli - Per favorire occasioni di conoscenza e di approfondimento con tutti i nostri interlocutori, in primis con i Presidenti dei Consigli regionali, anche perché, laddove si arrivasse all’intesa definitiva, i primi passi attuativi prenderanno vita proprio dai Consigli regionali”.