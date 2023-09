"La malattia mi ha reso un campione": la storia del monzese Lorenzo

Una vera forza della natura. Che ha trovato la forza di trasformare la malattia in uno strumento per diventare vincitore.

Questo è Lorenzo Guslandi, il 26enne pluricampione iridato monzese di pattinaggio in linea e autore del volume "Speciale normalità. Come diabete e celiachia hanno fatto di me un campione". Fisico scattante, lo sguardo vivace sotto la lunga chioma ribelle e spettinata che fa tendenza, in forza a Roller Macherio, quello del giovane monzese è volume autobiografico nel quale ripercorre a ritroso tutta la sua vita per raccontare come le malattie dalle quali è affetto - appunto il diabete e la celiachia - hanno finito, diversamente da quel che si potrebbe comunemente credere, per divenire uno stimolo per far emergere il suo carattere e per farlo diventare un vincitore. Nello sport e nella vita. “Sono diabetico da quando ho 3 anni, e l'anno dopo ho scoperto di essere celiaco - ha racconta Lorenzo a MonzaToday - Ma ho sempre considerato la mia malattia più come un'opportunità perché mi ha aiutato a creare una forma mentis vincente: dove ci sono problemi e difficoltà, io vedo infatti sfide per migliorarmi”.

Diabete e celiachia, come si evince dal titolo del libro, sono sempre state la sua "speciale normalità". Compagne di stanza insieme alle sue vittorie sulla pista. Agli occhi degli altri ciò che ha fatto e che fa è speciale. Ma per lui è appunto normalità, è semplice quotidianità. Non so davvero cosa significhi vivere senza doversi iniettare l'insulina o fare sport senza dover monitorare l'andamento della glicemia. E nemmeno conosco il sapore della comune pastasciutta perché io non ho mai potuto ingerire alimenti con il glutine". Non c'è dunque un prima e un dopo la malattia nella sua vita. E di conseguenza per lui fare paragoni con quella di chi non è malato è impossibile. Impossibile, in effetti, cercare di dipingerlo come un ragazzo comune. Davvero un'impresa ardua.

"Ho rischiato di andare in coma"

Appassionato di pallacanestro fin da bambino, a 7 anni ha indossato per la prima volta i pattini. Quasi per caso. E con una costanza e una dedizione inarrestabili è riuscito man mano ad alzare sempre più l'asticella, fino a raggiungere l'Olimpo dei grandi campioni. Guadagnando ben 4 titoli mondiali, 9 europei e 30 italiani. Badando nel frattempo a tenere a bada la glicemia e a stare attento a quello che mangiava.

"Quando mi sono ammalato l'unica cura erano le siringhe per le iniezioni - ha spiegato il campione - Poi a 8 anni ho indossato il mio primo infusore di insulina. Oggi per fortuna ho un'autonomia maggiore, perché a tenere monitorato l'andamento della glicemia ci pensa uno speciale sensore collegato al microinfusore. E per quel che riguarda la mia alimentazione esistono oggi, per fortuna, tanti prodotti buoni e senza glutine". Certo, i problemi non mancano. "Per esempio, se è vero che lo sport aiuta a tenere a bada i picchi glicemici, è altrettanto vero che una glicemia non ottimale rischia di influenzare negativamente una performance sportiva. E ancora, un malfunzionamento dei dispositivi salvavita può essere rischiosissimo. "Mi è capitato tre anni fa. Ero in vacanza in Sardegna, il sensore si è guastato e l'infusore mi ha iniettato un quantitativo spropositato di insulina. Con me non avevo nemmeno il glucagone (antagonista dell'insulina). Per fortuna non ho perso conoscenza e non sono andato in coma. Ma per salvarmi ho poi dovuto continuare a mangiare per tutto il giorno".

Il libro del campione

Incidenti di percorso, quelli di Guslandi, che lo hanno però trasformato in un vero e proprio coach capace di ispirare altre persone che sono affette da diabete e celiachia. Nel suo libro, infatti, non mancano consigli e strategie per chi, come lui, vuole affrontare la vita, e ovviamente lo sport, senza farsi fermare dalla malattia. "ll libro sottolinea i problemi che un ragazzo diabetico e celiaco si trova ad affrontare quotidianamente, ma non solo. È una riflessione interiore caratterizzata da stati d’animo ed emozioni che riempiono i pensieri, senza tralasciare l’effetto che le malattie provocano su questi. Racconta il mio mondo, il pattinaggio ed il ruolo della mente dentro e fuori le gare. Parlo della bellezza di viaggiare e conoscere il mondo grazie allo sport, anche se sempre obbligato ad una costante attenzione verso i miei dispositivi salvavita. La narrazione attraversa anche le relazioni con le persone che hanno ricoperto un ruolo importante nella mia vita. Fondamentale è il supporto ricevuto dalla famiglia, ma anche il rapporto con compagni di squadra, avversari e fan".

Non solo. Il libro, acquistabile sulla piattaforma in crowdfunding bookabook, ha anche lo scopo di sensibilizzare le persone verso il diabete e la celiachia e di raccogliere soldi a sostegno di Fondazione Italiana Diabete per la cura del diabete.

L'incipit porta la data del 21 dicembre 2021. Il giorno prima Guslandi si è laureato, fresco di vittoria all'Europeo. Un altro traguardo tagliato che lo ha poi portato a diventare creative designer e responsabile della comunicazione al centro sportivo Play More!, un'organizzazione no profit che promuove attività sportive e sociali aperte a tutti, con una particolare attenzione a persone disabili e in condizioni di fragilità, e a tenere masterclass in tutto il mondo come e-coaching. Rappresentando l'emblema di chi le barriere non solo le supera, ma le usa per diventare sempre più forte.

Un ruolo perfetto per Guslandi. Sul campo, così come nella vita.