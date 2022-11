Lorenzo il monzese campione del mondo di pattinaggio in linea freestyle

Lorenzo porta a casa l'oro. Una grandissima soddisfazione per l'atleta monzese impegnato in Argentina nei World Skate Games.

Lorenzo Demuru si è laureato campione del mondo nella specialità Battle nell'ambito delle competizioni di pattinaggio in linea freestyle. Già più volte medagliato per la medesima specialità, è riuscito in questa impresa sbaragliando la concorrenza dei fortissimi atleti asiatici e di altrettanti atleti italiani. "Niente di veramente valido si ottiene facilmente", questo il suo motto che lo ha portato in cima al mondo.

Lorenzo Demuru vanta un palmares ricco di medaglie: classe 1997 Demuru si è appassionato al pattinaggio fin da quando era un bambino, iniziando a praticare questo sport all'Ad Astro Roller Skating di Monza. Come si legge sul sito della Federazione italiana sport rotellistici Lorenzo Demuru, oltre ad essere un atleta, studia Scienze e Tecnologie Chimiche all'Università di Milano Bicocca. Ama insegnare il pattinaggio, è allenatore di terzo livello oltre che tecnico a disposizione per la SIRi.

La medaglia di Lorenzo Demuru si unisce agli ori di Lorenzo Guslandi e di Valerio Degli Agosti che per la quarta volta si sono laureati campioni mondiali di classic free style di coppia. Inoltre medaglia di bronzo per Matilde Arosio che è salita sul terzo gradino del podio nella specialità Speed Slalom, e per le ragazze del Monza Precision Team Junior anche loro medaglia di bronzo