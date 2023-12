A Monza l'ultimo saluto al re della moda.

Si terranno nella giornata di domani, 19 dicembre, alle 15.15 in Duomo, i funerali dello stilista monzese Lorenzo Riva, spentosi a 85 anni nella giornata di sabato 16 dicembre all'ospedale San Gerardo. A darne la notizia della scomparsa era stato Luigi Valietti, socio e amico del grande stilista, con un post su Facebook.

In queste ore continua il cordoglio delle istituzioni e di tutti i monzesi che negli anni hanno potuto conoscere il grande talento dello stilista. Che fino a poche settimane fa era facile incontrare per le vie del centro storico, spesso seduto ai tavolini del bar per sorseggiare un caffè e chiacchierare con conoscenti e passanti. Una carriera prestigiosa quella del couturier monzese, cresciuto con gli insegnamenti della mamma sarta, proseguita come direttore creativo di Balenciaga, fino all'apertura del suo primo atelier. Ove anche molte star internazionali erano solite rivolgersi per poter indossare le sue creazioni. Meravigliosamente eleganti e senza tempo.

Davanti al portone d'ingresso della sua casa in via Italia, intanto, sono stati posti dei fiori bianchi (il bianco era il colore che da sempre amava indossare Riva) listati a lutto.