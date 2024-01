Lotteria Italia 2023 2024: due biglietti vincenti venduti anche in Brianza

La Lotteria Italia ha baciato anche la Brianza. Due biglietti di terza categoria (quelli da 20mila euro) sono stati venduti in Brianza: precisamente ad Arcore e a Cavenago Brianza.

Ad Arcore è stato venduto il tagliando G 110860 a Cavenago Brianza invece il tagliando O 437137. Premi da 20mila euro anche nella Brianza comasca dove ad Appiano Gentile è stato venduto il biglietto vincente L 378561; alle porte di Monza, a Cologno Monzese, è stato venduto il biglietto vincente da 20mila A 322564.

Rispetto allo scorso anno, il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita composto, tra gli altri, dal direttore della Direzione giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Mario Lollobrigida, ha stabilito - segnala l'agenzia Agimeg - di attribuire 210 premi totali, contro i 195 della scorsa edizione, per un importo complessivo di 17 milioni e 420 mila euro. Ai rivenditori - sottolinea Agimeg - presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 120 mila euro.

Lombardia fortunata. Quest'anno il primo premio da 5 milioni di euro è stato venduto a Milano: il biglietto milionario, come riferisce Agipronews è stato venduto al bar Valdagno in via delle Forze Armate 212; il premio da 2 milioni di euro è stato venduto ad Albuzzano (Pavia) e quello da 1 milione e mezzo a Roncadelle (Brescia). Ecco l'elenco completo dei bliglietti vincitori.