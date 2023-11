Lotto, la combinazione vincente frutta in Brianza 250mila euro

La Brianza fa festa grazie al Lotto. Una combinazione di numeri vincenti ha infatti fruttato nel comune di Lentate sul Seveso vincite per quasi 250mila euro.

A riferirlo è l'agenzia di giochi e scommesse Agipronews. Nell’estrazione di giovedì 2 novembre, a Lentate sul Seveso, sono stati vinti ben 249.500 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna grazie alla combinazione 9-20-82-90 giocata sulla ruota nazionale.

Una vincita record che si affianca a quella avvenuta alle porte di Monza, e più precisamente a Sesto San Giovanni, sabato 4 novembre, dove con il 10eLotto sono stati vinti (con 9 giocate) 93.500 euro,

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 994,5 milioni in questo 2023.