Monza fortunata: vinti quasi 12mila euro al Lotto

Monza è stata baciata dalla dea bendata. Nell'ultima estrazione del Lotto la città di Teodolinda si è rivelata essere molto fortunata.

Come riporta Agipronews, a Monza un fortunato giocatore si è portato infatti a casa 11.875 euro grazie a una giocata sulla ruota Nazionale. Un bel modo di cominciare l'anno, nel quale l'ultimo concorso del Lotto ha distribuito ben 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 45 milioni dall'inizio dell'anno.

Per quel che riguarda la spesa per Gratta e Vinci e lotterie, peraltro, è ancora la Lombardia è ancora la Lombardia a detenere, anche per il 2022, il primato della Regione che ha speso di più. E’ quanto riporta l'agenzia di stampa Agimeg. Nell'anno appena passato la spesa totale in Italia è stata pari a 2.842 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 3.141 milioni di euro del 2021, a 2.420 (fonte Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Sul primo gradino del podio, appunto, la Lombardia con 533 milioni di euro spesi, seguita dal Lazio (348 milioni di euro) e Campania (236 milioni di euro).