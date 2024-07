Si festeggia in quel della Brianza dove la dea della fortuna è tornata a baciare un vincitore in occasione del concorso del Lotto di martedì 16 luglio.

Come riporta Agipronews, infatti, a Concorezzo sono stati vinti ben 18 mila euro grazie a un combinazione vincente. Nel medesimo concorso un altro vincitore ha festeggiato ancora in Lombardia, e più precisamente a Seriate, in provincia di Bergamo, portandosi a casa 52.583 euro (il più alto di giornata) grazie a un ambo base, due ambi oro e un terno oro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 714 milioni di euro da inizio anno.