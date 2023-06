Luca il campione mondiale che ha messo ko l'avversario nella Reggia di Venaria

Luca Cecchetti non delude, neppure nella suggestiva cornice della Reggia di Venaria. Il brianzolo nato a Giussano nel 1990, campione del mondo dei pesi gallo Wako-Pro, sabato 24 giugno ha demolito in tre riprese il fuoriclasse francese Franck Giovanni Gross. Questo il risultato della Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition 2. La Reggia di Venaria ha reso ancora più speciale un evento unico nel suo genere. Il ring allestito nella Citroneria, progettata dall’architetto Filippo Juvarra e costruita tra il 1722 ed il 1727 ha reso l’evento sportivo ancora più spettacolare e suggestivo.

Cecchetti si è riconfermato un atleta ad altissimi livelli. Cecchetti ha demolito in tre round il fuoriclasse francese Frank Giovanni Gross con le regole dello stile K-1: pugni, calci e ginocchiate. “Non era prevedibile questa conclusione – si legge nella nota ufficiale - in quanto Franck Gross ha vinto il titolo mondiale dei pesi gallo Wako-Pro, Iska e del prestigioso circuito olandese Enfusion e si era presentato con un record di 79 vittorie, 10 sconfitte e 1 pari. Si immaginava che sarebbe stato un avversario molto pericoloso per Luca Cecchetti e che il match sarebbe finito ai punti con una vittoria con uno o due punti di vantaggio per l’uno o per l’altro. Invece, Luca Cecchetti ha sempre controllato l’azione, ha colpito con pugni, calci e ginocchiate di grande potenza Franck Gross (che ha visibilmente accusato un pugno al volto ed uno al corpo) ed al termine del terzo round il francese ha capito che non aveva senso proseguire. Se Franck Gross avesse sostenuto anche il quarto ed il quinto round, probabilmente, sarebbe finito knock out. Adesso il record di Luca Cecchetti è di 59 vittorie e 5 sconfitte”.

“Luca Cecchetti ha dimostrato di essere il vero campione del mondo dei pesi gallo – ha commentato il suo allenatore Angelo Valente – battendo nettamente un avversario esperto e con una grande reputazione a livello internazionale. Luca Cecchetti è capace di battere chiunque nella sua categoria di peso.”

La Night of Kick and Punch 14 Black Tie Edition 2 è stata organizzata da Angelo e Marianna Valente, in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte e con la Reggia di Venaria. Hanno presentato la manifestazione, la popolare influencer Alice De Bortoli e Valerio Lamanna, la voce degli sport da ring in Italia.