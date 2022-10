Il vialone di Monza che torna ad illuminarsi

A Monza si riaccendono le luci lungo viale Fermi. Buona notizia per gli automobilisti che la sera e la notte percorrono il lungo viale che porta in città. Una grande via di scorrimento in ingresso e in uscita da Monza che da tempo era rimasta al buio. Numerose le segnalazioni, giunte anche in aula, di automobilisti che lamentavano i lampioni spenti di sera e di notte, soprattutto in prossimità del tunnel.

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Pilotto ha predisposto l'intervento di riaccensione delle luci. Un intervento eseguito in sicurezza con gli agenti della polizia locale di Monza che hanno permesso agli addetti di sostituire le lampade guaste. Un intervento di riaccensione delle luci che proseguirà anche nelle prossime settimane. Da lunedì 17 ottobre i tecnici di EnelX saranno infatti al lavoro su diverse strade della città per riportare la luce nei vari quartieri dove da tempo i cittadini lamentavano la presenza di lampioni spenti o rotti.

Tanto che nei mesi scorsi il monzese Umberto Tesoro aveva avviato una vera e propria mappatura in rete delle luci spente nel capoluogo. Aveva creato un gruppo Facebook dove i cittadini con un semplice clic indicavano la posizione del lampione o dei lampioni rotti in città mostrando i tantissimi punti che ormai di luce non ne facevano più. Dal comune di Monza inoltre informano che ogni settimana saranno comunicate le zone interessate dagli interventi con le informazioni utili relative ai divieti di sosta temporanei che sarà necessario porre nei pressi dei lampioni da sostituire.

Sempre in tema di impianti di illuminazione pubblica a Monza da alcuni giorni è stata attivata un'app che permette ai cittadini di segnalare in modo immediato e semplice la presenza di problemi sugli impianti di illuminazione pubblica presenti in città.