Lucia, l'ex clochard che adesso aiuta i senzatetto e chi è in difficoltà

Occhi azzurri e un sorriso sincero. Ma dietro a quegli occhi c'è un velo di malinconia. La vita con lei non è stata tenera. Tutt'altro. Una storia d'amore che non è stata come quella delle favole, e poi la strada. La dura legge della strada dove Lucia, per oltre quattro anni ha vissuto, combattuto e sempre nel rispetto della legge e della sua dignità ha lottato per riprendersi in mano la sua vita e i suoi figli. E oggi è lei a tendere la mano a chi vive in mezzo alla strada (o che rischia di finirci) grazie a una rete di volontari che, come lei, hanno conosciuto e respirato le difficoltà della vita.

Un magazzino di generosità

Per molti Lucia Troilo è un angelo e così lei, 50 anni, ha deciso che gli angeli bisogna moltiplicarli e ha dato vita all'associazione "Angeli della Strada". La sede a Varedo, in via Bellini 31. Un grande magazzino dove, grazie a una straordinaria rete di volontari, grazie ai social e al passaparola Lucia raccoglie cibo, vestiti e tappi. E dove ogni giorno arrivano non solo le persone per chiedere un aiuto, ma anche per portare quel di più che abbiamo in casa e in dispensa e per donarlo agli altri. Poi con i tappi Lucia riesce a regalare a fino anno i buoni spesa alle famiglie in difficoltà.

"Solo chi ci è passato può capire"

"Solo chi ha vissuto in mezzo a una strada sa quello che stanno passando i senzatetto - ripete ogni giorno -. Io so quello che provano, so che cosa significa rovistare nei rifiuti per mangiare, ricevere d'estate un thè fresco o un gelato, potersi cambiare i vestiti o farsi una doccia. Non è facile, soprattutto per una donna, non avere un tetto sulla testa. Io l'ho vissuto in prima persona. Una separazione difficile, i miei bambini affidati ai servizi sociali, e io per quattro anni a dormire sotto i ponti. Non è facile svegliarsi soli e in mezzo a una strada quando, fino al giorno prima, avevi un letto, una tavola imbandidata e un divano". Lucia non si è arresa. "In quegli anni il mio pensiero fisso sono stati i miei figli - prosegue -. La sera andavo a pulire le palestre e gli uffici e mettevo via i soldi. Poi sono riuscita a prendere una casa in affitto e a ricominciare". Ma a quel punto Lucia ha ricominciato pensando prima di tutto a chi in mezzo alla strada c'era ancora.

Chi sono gli Angeli della Strada

"Da qui l'idea di fondare una rete di aiuto - prosegue -. Quanto raccogliamo lo destiniamo alle persone in difficoltà. Portiamo cibo ai senzatetto, ma soprattutto ci sediamo al loro fianco ad ascoltare le loro parole, i loro bisogni quello che stanno attraversando". Perchè la rinascita è possibile. Anche per chi ha avuto problemi con la giustizia, per chi è rimasto senza lavoro o senza famiglia. "Ho messo insieme un team di ragazzi e uomini che eseguono traslochi e sgombrano cantine - priosegue -. Un modo per far capire che si ricominciare in modo onesto. A piccoli passi. E poi la domenica ad Assago, al grande mercatinio dell'usato, per vendere la merce che recuperiamo durante queste attività e i fondi raccolti, dopo aver pagato i lavoratori, vengono utilizzati per acquistare generi alimentari per chi ha bisogno, oppure pagare bollette o affitti di chi, quel mese, non è riuscito a saldare il debito".

Angeli che in strada donano speranza e motivazione a chi pensa che ormai non ci sia più via d'uscita.