"L'Autostrada green che attraverserà la Brianza e alleggerirà il traffico"

Pedemontana si farà e attraverserà anche la Brianza. La sentenza pubblicata nella giornata di mercoledì 23 luglio dal Tar dopo l’udienza dello scorso 14 luglio ha respinto il ricorso che aveva avanzato il comune di Lesmo dando così il via libera alla realizzazione dell’opera. Una sentenza accolta con favore e soddisfazione da Luigi Roth, presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda che spiega come sarà la grande arteria che dovrebbe, secondo le previsioni, alleggerire il traffico veicolare.

“Questo è un progetto di grande qualità, sia dal punto di vista tecnico e realizzativo, sia ambientale, e siamo sicuri che le nuove tratte che stiamo per realizzare potranno rappresentare una grande opportunità di sviluppo sotto molti fronti – spiega -. È un’autostrada che per la quasi totalità del tracciato si sviluppa in trincea e in galleria, è rispettosa dell’ambiente e sicura, e toglierà traffico da una delle aree più dense di popolazione e di imprese d’Italia, e anche una delle più belle della nostra Regione. La società è impegnata con tutte le energie per realizzare l’opera: preferiamo infatti concentrarci su aspetti ‘costruttivi’ e non sui contenziosi, che drenano risorse a noi e alla collettività intera”.

Una sentenza, quella del Tar, che arriva come una doccia fredda non solo per il comune di Lesmo (unico, in Brianza, ad avere portare avanti l’istanza contro la realizzazione di Pedemontana anche all’interno delle aule di un tribunale), ma anche per i comitati che in questi ultimi mesi si sono organizzati con incontri, presidi e manifestazioni per dimostrare il loro dissenso alla realizzazione di Pedemontana, persino con un grande flash mob organizzato il 10 giugno davanti al palazzo della Regione Lombardia con centinaia di cittadini giunti da tutta la Brianza.