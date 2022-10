Quanto sarà più "buio" il Natale di Monza per il caro-energia?

Monza avrà le sue luminarie di Natale e si illuminerà a festa nel periodo delle festività ma, a causa del caroenergia, qualcosa cambierà. A spiegare i piani dell’amministrazione comunale per l’allestimento delle luminarie natalizie in città lunedì è stato il sindaco, Paolo Pilotto, durante la presentazione del piano di interventi per l’illuminazione pubblica partito in questi giorni che prevede la sostituzione di circa 500 vecchie lampade.

“La luce è un insostituibile elemento di decoro urbano, ma soprattutto un presidio di sicurezza e di legalità irrinunciabile. E’ stato scritto anche nel programma di mandato: la città di tutti è sicura e bella” hanno spiegato il primo cittadino Pilotto e l’assessore Giada Turato. E a Monza non si spegneranno prima i lampioni per risparmiare. E la luce illuminerà anche il Natale monzese. Ma le luminarie, per riuscire a contenere i costi, saranno un po’ più diradate e all'insegna del risparmio energetico. “Per gli stessi motivi e per sostenere concretamente le attività del commercio cittadino il sindaco ha annunciato, inoltre, che la città non rinuncerà alla illuminazione natalizia, ma la scelta dell’amministrazione è quella di installare luminarie più diradate tra loro e con un consumo energetico non superiore ai 18Kw” spiegano dal municipio.

Risparmio energetico e luminarie più distanti per vestire a festa la città nel periodo di Natale e per contenere i costi energetici già raddoppiati. La “bolletta” del comune per le utenze elettriche è infatti duplicata e, secondo le stime, sfiorerà gli 8 milioni di euro.

“Per coprire queste esigenze dovremo approvare una nuova variazione di bilancio nelle prossime settimane – ha puntualizzato l’assessore al Bilancio Egidio Longoni – Mi auguro, tuttavia, che il nuovo governo e la Commissione Europea individuino presto una soluzione condivisa per aiutare i comuni totalmente in balia di questi extra costi e che a medio-lungo termine si riveleranno non sostenibili da parte della finanza locale”.