Il Natale più buio del comune brianzolo: meno luminarie (per contenere i costi)

Anche a Usmate Velate si accende il Natale. Ma sarà all’insegna della sobrietà. Meno fili luminosi per contenere i consumi e limitare gli effetti dei rincari sulle utenze di luce e gas. E il comune rinuncia anche alle luminarie e alle decorazioni sul municipio.

“Una scelta che va nella direzione di lanciare un chiaro segnale verso la cittadinanza: proprio come le famiglie e le imprese, anche il nostro Ente vive momenti critici da un punto di vista economico con maggiori spese derivanti dal sensibile incremento del costo dell’energia e del gas – afferma Pasquale De Sena, assessore con delega al Commercio – Così, senza voler rinunciare ad illuminare i punti di relazione del nostro territorio, abbiamo scelto di eliminare le coreografie luminose esterne al Municipio e di ridurre il numero dei fili luminosi. Un segno di attenzione che, siamo certi, sarà percepito e compreso dalla cittadinanza”.

Le luminarie 2022 saranno all’insegna della sobrietà e del basso consumo energetico, il Comune di Usmate Velate ha lavorato in stretta sinergia con la sezione locale di ConfCommercio per creare un’atmosfera di luce sul territorio. Le luminarie coloreranno comunque il territorio: le luci verranno accese a Usmate in Corso Italia, via Roma, Lombardia, Vittorio Emanuele II e Cavour, mentre a Velate saranno presenti in via Cottolengo, Volta e Deledda.