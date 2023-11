La superluna del Castoro, che cos'è e quando vederla (anche a Monza)

Arriva la luna di ghiaccio o luna del Castoro. Novembre è pronto a offrire eventi astronomici di assoluto rilievo, tra questi la luna piena di lunedì 27 novembre 2023.

Un momento, non tutti lo sanno, anche per esprimere i propri desideri grazie alle stelle cadenti, le Tauridi Sud, che saranno nella loro massima attività. La luna piena di novembre chiamata dal bianco candore o Luna del Ghiaccio o del Castoro arriva in un periodo in cui inizia il freddo. Secondo gli astronomi, la Luna del Castoro è considerabile quasi come una “Super Luna”, in quanto prossima al perigeo, ovverosia il punto più vicino alla Terra: apparirà ai nostri occhi, dunque, più grande del normale.

Il nome così curioso deriva da alcune trappole che secondo alcune usanze si mettevano proprio in questo periodo dell'anno, più o meno alla fine del mese di novembre, per catturare i castori e per prendere loro la pelliccia da usare durante i mesi freddi invernali.

Il significato spirituale

Nota anche come Luna piena di gelo o del lutto, viene associata spiritualmente al cambiamento personale, alla riflessione interiore, alla possibilità di lasciar andare le cose vecchie per aprirsi al nuovo, all’inverno che incombe. Un momento in cui il tempo sembra sospeso tra due stagioni, ottimo per fermarsi a riflettere sulla propria vita, sulla volontà di attuare quel “cambiamento personale” da tempo solo immaginato e mai reso concreto.

La luna piena di novembre ci offre l’opportunità di prepararci per la crescita futura identificando le abitudini, le relazioni e le modalità di vita a cui siamo saldamente ancorati ma che non ci servono più. Questa fase lunare può dare la spinta necessaria a iniziare o modificare le parti stagnanti della nostra vita.