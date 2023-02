Nel cielo arriva lo spettacolo della Luna Piena della Neve, quando ammirarla

Occhi al cielo il prossimo 5 febbraio 2023 per ammirare lo spettacolo della Luna Piena, conosciuta anche come Luna di Ghiaccio secondo la tradizione dei Celti, Luna della Neve negli Stati Uniti per via delle copiose nevicate in questo mese. La “Snow Moon”, ovvero “Luna piena della Neve” emana una forte luce nel cielo invernale di febbraio, è un evento astronomico molto suggestivo che per secoli ha accompagnato e alimentato miti e leggende in tantissime popolazioni della Terra.

Il significato della luna piena di febbraio

Siamo ancora in inverno, la natura riposa, ma le giornate sono già più lunghe, si schiudono le prime gemme.

Spuntano i meravigliosi bucaneve, il risveglio sta iniziando. Gli antichi popoli del Nord per tradizione nel plenilunio della Neve accendevano tutte le luci della casa ei riti prevedavano l'uso di candele. Da ciò deriva la tradizione cattolica della Candelora (2 febbraio).

Questo è il momento di seminare i progetti che si svilupperanno nei prossimi mesi. Sono consigliati sia rituali di purificazione, essa spirituale, fisica (diete, cure disintossicanti), mentale (meditazione, dare l'addio alle cattive abitudini), emotiva (abbandonare il contatto invernale con gli più oscuri e bui della nostra personalità). Per favorire un rinnovamento si fa un bagno caldo al lume di candela con oli essenziali di arancia o lavanda per riscaldarsi ed eliminare ciò che ci ha afflitto durante l'inverno.

Quando si potrà vedere?