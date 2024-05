Il misterioso bassorilievo che racconta del grande tesoro monzese rubato

Si parla di tesori. E in particolare dell'illustre tesoro monzese che racchiude i cimeli di epoca longobarda (tra i quali anche la Corona ferrea), oggi conservati nel Museo del Duomo, facenti parte del patrimonio storico della città e da secoli vanto e richiamo per migliaia di visitatori incuriositi da tanto sfarzo.

Realizzati con metalli nobili e gemme preziose, il loro valore è davvero ragguardevole. Tanto che, sebbene molti ancora non lo sappiano, nel tempo è stato protagonista di diverse illecite sottrazioni. Una fra tutte il clamoroso furto avvenuto durante la dominazione napoleonica. Che ha ridotto a meno di un terzo il celeberrimo tesoro monzese.

Ma com'era in origine il tesoro monzese?

Secondo quanto ricostruito dagli studiosi tra gli oggetti sottratti vi sono due corone e tre crocette gemmate, un vassoio a bacile gemmato, tre calici, due grandi croci processionali, le splendide copertine degli evangeliari di Ariberto di Intimiano con rubini, smeraldi, ametiste, calcedoni e perle e altri pezzi di valore.

Ma la cosa più curiosa è che ancora oggi, di quei preziosi scomparsi, è rimasta una traccia indelebile in città. Per quanto non nota ai più. A spiegarlo è Ghi Meregalli, appassionata di storia locale e ideatrice della celebre rievocazione storica cittadina: "Per farsi un'idea del tesoro perduto bisogna spingersi fino in piazza Duomo e posare lo sguardo sulla lunetta che sovrasta l'ingresso principale della basilica - ha spiegato - Sebbene conosciuta perlopiù per la nota raffigurazione del battesimo di Gesù, nel registro superiore della lunetta è rappresentata la consegna del tesoro da parte di Teodolinda a Giovanni Battista, cui il Duomo è intitolato. Nel rilievo, dunque, sono rappresentati anche alcuni oggetti che prima facevano parte del patrimonio dei monzesi e che ora invece sono spariti".

Nella parte alta a sinistra, per esempio, sono rappresentate proprio le corone con le relative crocette sottratte, mentre al centro la regina Teodolinda è nell'atto di offrire la Corona ferrea e la Croce di Agilulfo a un San Giovanni Battista che tiene in mano il bacile gemmato rubato. A destra del rilievo, infine, gli altri oggetti sottratti dal tesoro monzese: ovvero la Croce del Regno e i quattro calici. Posti di fianco alla famosa Chioccia coi pulcini.

"Su quel particolare archiettonico, insomma, c'è la chiave per svelare il mistero del tesoro rubato" ha concluso Ghi Meregalli.