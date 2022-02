Per l'8 marzo Luxuria ospite in Brianza: scoppia la polemica

Vladimir Luxuria ospite d'onore per un evento organizzato a Vimercate in occasione delle manifestazioni per la Festa della donna. Ma la scelta dell'amministrazione comunale non piace tutti e scoppia subito la polemica. Vladimir Luxuria - 56 anni, ex deputata e oggi volto noto della televisione e della cultura - sarà la protagonista il 2 marzo alle 21 in biblioteca di un incontro sulla violenza di genere.

Ma la sua presenza, proprio in occasione della festa della donna, ha sollevato un polverone. A sollevare critiche è Massimiliano Capitanio, deputato della Lega. "Ogni Comune è libero di scegliere di festeggiare le donne come meglio crede - dichiara -. Prendendo come simbolo Vlamidir Luxuria, a Vimercate si è scelto ancora una volta di non fare un passo in avanti, di cercare la notizia, e questo soprattutto a danno di chi vorrebbe vivere in modo libero e normale la propria omosessualità, senza avere dita e riflettori puntati contro. Come è evidente a tutti, la bocciatura della Legge Zan non ha causato nessun terremoto, se non il fatto positivo di aver messo fine a violente contrapposizioni ideologiche. Spero che questa inopportuna scelta non privi di attenzione le altre lodevoli iniziative di Marzo Donna".

Dure critiche anche dal fronte del Popolo della famiglia. "Troviamo veramente fuori luogo la presenza di Vladimir Luxuria a Vimercate per le manifestazioni di Marzo Donna, e che soprattutto venga presentato come donna - dichiara Andrea Cavenaghi, coordinatore regionale del Popolo della famiglia -. Sul tema della 'discriminazione di genere' ci piacerebbe che venissero ascoltate quelle mamme che in questi due anni di pandemia si sono improvvisate insegnanti, tecnici informatici e quant’altro per permettere ai propri figli di continuare a seguire le lezioni in dad; oppure quelle donne che a causa della pandemia e delle restrizioni imposte dal governo Draghi hanno perso il posto di lavoro. Riteniamo che questa scelta dell’amministrazione di Vimercate sia gravemente offensiva nei confronti di tutte le donne".