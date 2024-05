Bambini alla guida di auto del futuro, a Leolandia la prima attrazione in Italia sulla mobilità sostenibile

Una vera pista, i cartelli stradali e sullo sfondo le architetture urbane, dai monumenti simbolo di alcune città tra le più note allo skyline di una smart city del futuro.

Paletta in mano, cappellino e divisa gialla. E' stato Riccardo, il vigile del futuro, piccolo guidatore di domani a presentare Scuola Guida Futuro, la nuova attrazione inaugurata sabato 18 maggio a Leolandia, il parco divertimenti dedicato alle famiglie a Capriate San Gervasio, a pochi chilometri da Monza. Bimbi alla guida di veicoli elettrici, per divertirsi e per imparare. Non solo a guidare ma a fare scelte che permetteranno domani di andare lontano nel segno del rispetto dell'ambiente.

Auto elettriche colorate in una pista che, curva dopo curva, tra chicane, cartelli stradali, icone fantastiche e tanto divertimento, permetteranno ai piccoli autisti di prendere confidenza con la mobilità elettrica, facendo anche il pieno di energia alla colonnina di ricarica per poi raggiungere il traguardo, guadagnandosi la loro prima patente di guida del futuro. Ideata e progettata da Uniting Group, partner di Be Charge, controllata di Plenitude è la prima attrazione in Italia dedicata alla mobilità elettrica all’interno di un parco a tema per bambini. "Fino ad ora hanno sempre guidato i grandi" ha detto Riccardo, il piccolo vigile del futuro, presentando la nuova attrazione che ha visto la partecipazione all'inagurazione anche di celebrities tra cui la Pozzoli Family. "Ma adesso tocca a noi".

E a Leolandia, da sempre, i protagonisti sono i bambini. I futuri grandi di domani. E coloro che tra qualche anno si metteranno anche al volante in un mondo che vuole essere sempre più green.

"Raccontare una storia o vivere un'esperienza divertendosi è il modo migliore per imparare" ha detto Paolo Martini, Amministratore Delegato di Be Charge e Head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude, prendendo la parola alla presentazione sabato mattina. "Il progetto ha l'obiettivo di avvicinare sempre di più i bambini a quello che è il mondo della mobilità elettrica. Far vivere questo percorso divertendosi è il modo più semplice". E la scelta non poteva che ricadere sul un parco divertimenti che, con le sue 8 aree tematiche e oltre 50 attrazioni adatte a tutte le età, è il regno dei bambini.

"Siamo orgogliosi di essere il primo parco a tema ad ospitare un progetto così lungimirante e ambizioso. Abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza per realizzare questa attrazione che, oltre ad accrescere ulteriormente l’appeal del parco, contribuirà alla diffusione di un’idea di mobilità più sostenibile nelle nuove generazioni che hanno anche un peso importante nell’orientare le scelte dei genitori verso modelli di consumo più evoluti” ha aggiunto Giuseppe Ira, presidente Leolandia.

Bambini ma anche attenzione alle famiglie, per sostenere le scelte green: nell'ambito del progetto è prevista anche la realizzazione di un hub da 10 punti di ricarica all’interno delle aree parcheggio del parco così da permettere ai visitatori di ricaricare la loro auto durante il tempo trascorso a Leolandia.

Un parco amico dell'ambiente

Non solo auto elettriche e mobilità green. Nel 2014 Leolandia è stata tra le prime realtà a eliminare la plastica monouso nell’ambito della ristorazione, introducendo stoviglie in materiale biodegradabile e compostabile, e ha adottato compattatori di bottigliette PET utilizzabili direttamente dagli ospiti per promuovere il riciclo corretto della plastica. Sempre in ottica di recupero dei materiali, il parco divertimenti per famiglie ha realizzato la pavimentazione antitrauma di alcune aree gioco in pneumatici fuori uso (PFU) e impiega esclusivamente carta riciclata e certificata. L’approvvigionamento energetico è garantito dall’utilizzo di fonti rinnovabili, a cominciare da un impianto fotovoltaico di ultima generazione installato nell’area parcheggio, che sarà ulteriormente potenziato, con l’obiettivo di rendere il parco autosufficiente entro il 2025.

Il tema della sostenibilità è proposto ai bambini anche attraverso attività interattive e vere e proprie attrazioni. Un esempio è il Trenorto, inaugurato nel 2023: un divertente trenino, rivolto ai piccolissimi, circondato da un vero orto con colture stagionali. A bordo del trenino, i piccoli possono scoprire la magia che trasforma un piccolo seme in un germoglio e, contemporaneamente, vedere quanto lavoro, attenzione e dedizione sono necessari per portare ogni giorno sulle tavole i frutti della natura. Una volta raccolti, i prodotti del TrenOrto sono utilizzati come mangime nella Fattoria degli Animali per un perfetto esempio di economia circolare. E ora a Leolandia c'è anche Scuola Guida Futuro, la nuova attrazione dedicata alla mobilità elettrica. L'unica in Italia.