Salviamoli dal macero: libri e cd a 2 euro

Il loro destino è il macero. Ormai fuori catalogo non hanno più posto in biblioteca. Ma è risaputo che la cultura non può finire nell'immondizia. Da qui l'idea della biblioteca di Brugherio (con il patrocinio del comune brianzolo) di mettere in vendita i prodotti che altrimenti sarebbero destinati al macero.

Da oggi, sabato 7 maggio, fino al 28 maggio negli orari di apertura della biblioteca civica sarà possibile portare a casa (a fronte di un'offerta minima di 2 euro) cd musicali e libri che non fanno più parte del catalogo della biblioteca. Romanzi, saggistica, libri tecnici ma non solo: sono numerosi i testi che usciranno dagli scaffali della biblioteca brugherese e che, se non verranno salvati da amanti della lettura, saranno destinati al macero. L'iniziativa ha un risvolto benefico: i fondi raccolti verranno devoluti in beneficenza a favore dei profughi scappati dalla guerra in Ucraina.

La biblioteca civica è aperta lunedì dalle 9 alle 12.30, martedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19, giovedì dalle 14 alle 19, venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19, e sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. La biblioteca si trova in via Italia 27.