Assemblea pubblica con i responsabili di Pedemontana: che cosa vogliono sapere i cittadini

I vertici di Pedemontana incontrano i cittadini di Marcherio per spiegare il progetto e il crono programma del cantiere. L’appuntamento è per il 16 novembre alle 20.45 a Macherio nella scuola di viale Regina Margherita. Un’assemblea pubblica, alla quale parteciperanno anche gli amministratori comunali, per fare il punto sul progetto e capire come e quando impatterà sul comune di Macherio.

“L'obiettivo principale di questa riunione - spiega il sindaco Franco Redaelli - sarà fornire informazioni dettagliate sul progetto di costruzione dell'autostrada Pedemontana. Riconosciamo che ci sono preoccupazioni e opinioni divergenti all'interno della comunità riguardo a questo progetto. Tuttavia, riteniamo che l'assemblea pubblica fornirà un'opportunità preziosa per conoscere il progetto. A tale scopo, saranno presenti i responsabili di Autostrade Pedemontana, i quali illustreranno la progettazione e la fase di cantierizzazione dell'autostrada”. Il sindaco invita i cittadini a inviare in anticipo le domande (entro le 12 del 13 novembre) all’indirizzo di posta elettronica comunicazione@comune.macherio.mb.it.

Macherio rientra nel tracciato della Tratta C. Il tracciato principale della tratta C si estende dall’interconnessione con la SP ex SS 35 Milano-Meda, in comune di Cesano Maderno, all’interconnessione con la Tangenziale Est/A51 in comune di Usmate-Velate. E’ la tratta maggiormente problematica sia dal punto di vista urbanistico che ambientale, a causa del passaggio a ridosso degli insediamenti edilizi e dell’attraversamento di aree di pregio naturalistico, come il parco del fiume Lambro, le colline di Arcore e numerose aree agricole. Lunga 16,5 km circa e a tre corsie per senso di marcia, la tratta C si sviluppa per 6,5 km in galleria artificiale e 9,5 km in trincea, oltre a brevi tratti in rilevato e in viadotto. Quattro gli svincoli realizzati: a Cesano Maderno, a Desio, a Macherio e ad Arcore (interconnessione Tangenziale Est). Il tracciato intercetta numerosi corsi d’acqua, il più importante dei quali è il fiume Lambro, attraversato con un ponte.