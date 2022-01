Magic Movie, telecamere e pulizia straordinaria nell’area dell’ex multisala

Si sono conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria presso l’area dell’ex Magic Movie Park a Muggiò, a cura della Provincia MB in collaborazione con il comune.

La provincia ha investito circa 20.000 euro per realizzare opere “insfrastrutturali” di supporto agli interventi di pulizia e alla posa delle telecamere da parte del Comune in una area da tempo utilizzata come discarica abusiva. La provincia ha provveduto a modificare opportunamente la sagomatura delle banchine stradali e a posizionare dispositivi finalizzati ad inibire la sosta (delineatori di margine).

“Siamo soddisfatti dei lavori eseguiti in sinergia con il Comune e ci auguriamo che tutti i dispositivi predisposti fungano da deterrente per gli incivili che utilizzano le strade pubbliche come discariche. Contiamo sulla collaborazione dei cittadini e il senso civico di tutti per mantenere la pulizia ed il decoro nelle nostre città”ha spiegato il presidente Luca Santambrogio.