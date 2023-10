La mala-burocrazia ci costa più degli evasori fiscali

Le inefficienze della Pubblica amministrazione costano più dell'evasione fiscale. Secondo la Cgia di Mestre, come riferisce Today.it il danno economico a carico dei contribuenti italiani è stimato attorno ai 184 miliardi di euro l'anno. Un importo più alto del doppio rispetto alle tasse che mancano all'appello ogni anno a causa degli evasori, stimate nell'ultimo rapporto del Ministero dell'Economia e delle finanze in 84,4 miliardi di euro.

Cosa c'è che non va nella Pubblica amministrazione

L'Ufficio studi della Cgia ha ripreso e allineato i risultati di una serie di analisi delle principali inefficienze che caratterizzano la nostra Pubblica amministrazione. In sintesi sono:

Il costo annuo sostenuto dalle imprese per la gestione dei rapporti con la burocrazia è pari a 57,2 miliardi di euro (Fonte: The European House Ambrosetti); I debiti commerciali della Pa nei confronti dei propri fornitori ammontano a 49,6 miliardi di euro (Fonte: Eurostat)

La lentezza della giustizia costa al sistema Paese 2 punti di Pil all'anno che equivalgono a 40 miliardi di euro (Fonte: ministro della Giustizia, Carlo Nordio)

Le inefficienze e gli sprechi presenti nella sanità sono quantificabili in 24,7 miliardi di euro ogni anno (Fonte: GIMBE)

Gli sprechi e le inefficienze presenti nel settore del trasporto pubblico locale ammontano a 12,5 miliardi di euro all'anno (Fonte: The European House Ambrosetti-Ferrovie dello Stato).

C'è da dire però che, come evidenzia la stessa Cgia, questi malfunzionamenti, tratti da fonti diverse, "non si possono sommare, anche perché in molti casi le aree di influenza di queste analisi si accavallano. Tuttavia, queste avvertenze non pregiudicano la correttezza del risultato della comparazione espressa più sopra".

Una provocazione, ma gli sprechi parlano da soli

Quella denunciata dall'Ufficio studi della CGIA è una chiara provocazione che mette in evidenza un aspetto importante: nel rapporto "dare-avere" tra lo Stato e i contribuenti, l'aggravio economico delle "distorsioni" provocate dalla PA agli italiani ha una dimensione nettamente superiore alle mancate risorse che i contribuenti disonesti decidono di non versare all'erario.

Se la qualità dei servizi offerti dal pubblico va assolutamente migliorata, è ancor più necessario contrastare l'evasione senza se e senza ma, ovunque essa si annidi. L'infedeltà fiscale, infatti, è una piaga sociale/economica inaccettabile che, tra le altre cose, penalizza i più deboli, perché riduce la qualità e la quantità dei servizi offerti dal sistema pubblico. Non solo.

Non è nemmeno plausibile la tesi che non pagare le tasse sarebbe "giustificato" perché lo Stato funziona male. Se tutti pagassero quanto richiesto, la Pa avrebbe più risorse a disposizione, probabilmente funzionerebbe meglio e si creerebbero le condizioni anche per tagliare in misura strutturale la pressione fiscale.

La Cgia precisa che anche "la nostra Pa può contare su punte di eccellenza a livello centrale e locale che - nei settori della sanità, della ricerca, delle telecomunicazioni, etc. - non hanno eguali nel resto d'Europa". Tuttavia, "gli sprechi, gli sperperi e le inefficienze presenti nella nostra burocrazia pubblica sono una amara realtà che, purtroppo, hanno e continuano a ostacolare la modernizzazione del Paese.