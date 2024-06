Julius, Pippo, Laura e Luigi: gli eroi monzesi che diventano protagonisti in tv

Si chiamano Julius, Pippo, Laura e Luigi. Sono persone speciali, eroi che vivono bloccati nel loro corpo, prigionieri della Sla. Sono loro i guerrieri dei nostri giorni che stasera, martedì 18 giugno, saranno i protagonisti alle 23.15 su Rai3 di un docufilm intitolato “Con un battito di ciglia” realizzato da Libero Produzioni in collaborazione con Rai Documentari, e con il patrocinio di Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica). Un progetto che nasce dall'incontro tra Libero e La Meridiana Società Cooperativa Sociale di Monza che insieme hanno deciso di raccontare, grazie alla creatività di Libero e il supporto scientifico de La Meridiana, le emozioni e le fragilità sperimentando nuove modalità di narrazione.

Una narrazione speciale dove a “parlare” saranno gli occhi di Julius, Pippo, Laura e Luigi che con “quel battito di ciglia” ogni giorno comunicano con il mondo, anche se costretti in un letto. Con quel “battito di ciglia” parlano con i genitori, con le mogli, con i figli, con gli amici e grazie ai social anche con quei tantissimi follower che li seguono e hanno scoperto e conosciuto la loro storia. Il docufilm è stato girato nel Parco di Monza, nei giardini della cascina Costa Bassa, sede del centro diurno integrato gestito dalla cooperativa La Meridiana.

“Il docufilm non è però solo un racconto che parla di SLA, ma un viaggio che fa riflettere anche sulla nostra vita, su quanto sia importante esprimersi e comunicare con gli altri, per rimanere vivi e presenti - spiegano i promotori del progetto -. È una storia che si rivolge a tutti perché parla di fragilità e di malattia, ma soprattutto di rapporti umani e di relazioni. Le persone malate di SLA non hanno modo di interagire con le stesse modalità e tempistiche di una persona che non ha questo tipo di disabilità. I loro tempi di risposta sono lunghi e soprattutto possono comunicare con noi solo attraverso il movimento degli occhi, una tastiera e una voce elettronica”.

A dialogare coi testimoni che hanno prestato la loro voce a Julius, Pippo, Laura e Luigi è Drusilla Foer. Le testimonianze dei quattro protagonisti sono state raccolte attraverso delle domande personali che gli autori hanno inviato loro nella fase di scrittura. Le risposte a queste domande sono state poi lette da una persona scelta dagli stessi protagonisti (la moglie, il compagno, una figlia, la sorella) .

“L'incontro con l'altro è un luogo che genera uno dei sentimenti più nobili: la comprensione – ha commentato Drusilla Foer -. Questa esperienza ha mutato il mio sguardo alla vita. E al coraggio che tutti dobbiamo alla vita che ci è data. Sono grata di averla vissuta perché mi ha fatto comprendere, di più e più in profondità”.

La lettura e l’interpretazione dei pensieri dei quattro protagonisti è stata affidata ad Aldo Baglio (Pippo), Francesca Cavallin (Laura), Antonio Ornano (Julius) e Gianluca Ratti (Luigi). Ospite speciale del docufilm il giornalista e scrittore Mario Calabresi, caro amico di Laura. Il docufilm è accompagnato dalle coreografie dei ballerini Riccardo Ardusso, Rebecca Mazzola, Simone Pisconti, Filippo Polli. Le coreografie sono di Ornella Sberna.

“Secondo noi chi ha la fortuna di fare questo lavoro, chi produce contenuti, ha la responsabilità di comunicare e affrontare anche temi legati alla fragilità, sperimentando modalità narrative che possano uscire dai consueti cliché televisivi – commentano Andrea Frassoni e Marco Falorni, rispettivamente autore e regista del docufilm -. Grazie a Rai Documentari e alla Cooperativa La Meridiana abbiamo avuto la possibilità, come accaduto per il precedente docufilm ‘La memoria delle emozioni’, di raccontare le storie di persone colpite dalla SLA, delle loro famiglie e delle loro emozioni, sentimenti in cui tutti possono riconoscersi e ritrovare un pezzo della propria vita.”