Una petizione per intitolare Malpensa all'ambasciatore brianzolo Luca Attanasio

L’aeroporto di Malpensa intitolato all’ambasciatore brianzolo dal cuore buono ucciso in Congo nel febbraio 2021 e non al presidente Silvio Berlusconi. In pochi giorni la petizione lanciata on line ha raccolto quasi 5mila firme.

Una petizione lanciata in rete alcuni giorni fa dopo che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva annunciato che il consiglio di amministrazione dell’Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) aveva approvato la proposta della regione Lombardia di intitolare a Silvio Berlusconi l'aeroporto di Malpensa. Di recente si era parlato dell'ipotesi che l'aeroporto di Linate fosse intitolato a Silvio Berlusconi, sempre su proposta del ministro Salvini. Il leader leghista aveva inviato una lettera direttamente all'Enac. Già un anno fa, a pochi giorni di distanza dai funerali del fondatore di Forza Italia morto il 12 giugno 2023, Salvini aveva rilanciato la proposta dell'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini.

Una scelta che aveva visto divisa ala politica e che aveva visto il centrosinistra salire sulle barricate per dire no alla scelta di intitolare il grande scalo all’imprenditore e politico lombardo. Adesso dalla Brianza parte una petizione per chiedere di intitolare Malpensa all’ambasciatore di Limbiate trucidato insieme al suo autista e al carabiniere che lo accompagnava durante un’imboscata in Congo.

“Dovremmo onorare il sacrificio dell'Ambasciatore Attanasio ricordando il suo nome in modo appropriato intitolandogli l’aeroporto di Milano Malpensa – si legge nelle petizione lanciata sulla piattaforma change.org -. Al contrario, dedicare l’aeroporto a Silvio Berlusconi è una decisione quantomeno divisiva. Nonostante sia stato un personaggio chiave nella politica italiana per decenni, in molti ritengono che le sue azioni siano talvolta state poco limpide, tanto da creargli problemi giudiziari e condanne. Chiediamo quindi il sostegno di tutti coloro che riconoscono il valore del sacrificio dell'Ambasciatore Attanasio e che condividono la volontà di rendere giustizia al suo nome. Firma la petizione per richiedere che l'aeroporto di Malpensa venga dedicato all'ambasciatore Luca Attanasio”.

Una proposta immediatamente abbracciata anche dalla Rete Limbiate che unisce i gruppi Amici di Luca Attanasio, Acli, Comitato Festa dei Popoli Limbiate, associazione Voglio la Luna, Caritas, Variopinto, Ce.R.s., associazione Attadamun, Azione Cattolica Limbiate, Anpi, Cgil, Auser, Reso, Comunità di Famiglie il Montebello, Gas, Bucaliffo Limbiate, Libera Associazione anziani e pensionati.

Luca Attanasio era nato il 23 maggio 1977 a Saronno ed era cresciuto a Limbiate. Dopo la laurea in Economia aziendale alla Bocconi di Milano, conseguita nel 2001, aveva vinto il concorso in diplomazia e nel 2003 era stato nominato Segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica. Confermato in ruolo dal 29 settembre 2004, era entrato nella segretaria particolare del Sottosegretario di Stato e poi nel 2006 nominato segretario commerciale a Berna, 20 marzo 2006. Nel 2010 il trasferimento a Casablanca con funzioni di console. E proprio in Marocco ha conosciuto Zakia Seddiki, donna con cui era convolato a nozze nel 2015 e con la quale ha avuto tre figlie. Dopo il rientro alla Farnesina come capo Segreteria della Direzione Generale Mondializzazione e Questioni globali nel 2013, nel 2014 di nuovo in Africa come Primo segretario ad Abuja per un'assegnazione breve. Ad Abuja era tornato come consigliere nel 2015. A Kinshasa era stato nominato Incaricato d'Affari il 5 settembre 2017, e poi confermato quale incaricato d'Affari con Lettere, nel gennaio 2019. In Brianza è sempre vivo il ricordo del giovane ambasciatore che ha lasciato l'amatissima moglie - con la quale aveva fondato un'associazione per aiutare le giovani donne africane - e tre bimbe ancora piccole.