Ecco perché nell'aula consiliare manca il wi-fi

Niente wi-fi nell'aula consiliare del comune di Monza. Se ne sono accorti in tanti. Non solo i consiglieri comunali che durante i lavori dell'aula non riescono a connettersi. Del problema si è discusso nella serata di lunedì 3 ottobre durante il consiglio comunale. A presentarlo il consigliere Marco Monguzzi (Fratelli d'Italia), anche se di wi-fi in spazi pubblici ne aveva già fatto richiesta in passato il consigliere Paolo Piffer (Civicamente).

"Dall'inizio di questa amministrazione chiediamo l'installazione del wi-fi in questa aula - ha spiegato Monguzzi -. Se non riusciamo a far arrivare la connessione wi-fi nell'aula consiliare come possiamo pensare di mettere in pista grandi progetti, attingendo anche ai fondi del Piano nazionale ripresa resilienza (Pnrr)?".

Durante l'assise è arrivata la risposta. La giunta si è già attivata per risolvere il problema ma a quanto pare non sarebbe di facile soluzione. "I nostri tecnici si sono già mossi, ma si tratterebbe di un problema di ponte tra l'Arengario e il comune", ha spiegato il presidente del consiglio comunale Cherubina Bertola.