Gli anziani costretti ad attraversare tutta la città per andare dal medico di famiglia

“È inaccettabile che una persona anziana e magari non automunita sia costretta ad attraversare tutta la città per andare dal medico di base. Tutto questo perché nel suo quartiere non c’è”. A denunciare il problema della mancanza di medici di medicina generale a Monza è il consigliere Pietro Zonca (Pd) che durante il consiglio comunale di lunedì 13 novembre ha sollecitato la giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto a intervenire in modo più diretto con l’Ats Brianza per risolvere una situazione che riguarda migliaia di persone che vivono nei quartieri di San Rocco, San Donato e Sant’Albino. Un problema che il consigliere dem aveva già portato in aula con due interrogazioni (una a luglio e l’altra a settembre), mentre la mancanza del medico a Sant'Albino era finita persino in tv.

Nulla di nuovo sotto il sole. È da anni – soprattutto da quando era scoppiata l’emergenza sanitaria – che i cittadini denunciano la mancanza di medici di famiglia. Chi va in pensione non viene sostituito immediatamente e la soluzione è quella di rivolgersi all’Ambulatorio medici temporanei (Amt) allestito nel vecchio ospedale di via Solferino. Un bel disagio per chi vive in periferia e che per spostarsi deve utilizzare i mezzi oppure chiedere un passaggio ad amici e parenti. “Peraltro c’è il problema che non sempre si trovano gli stessi medici - ha incalzato Zonca nel suo intervento -. Oltre al disagio della difficoltà di trovare parcheggio. Ho dubbi e perplessità sui limiti organizzativi del sistema e sul silenzio della Regione che tace su questo problema che riguarda la nostra provincia. L’articolo 32 della nostra costituzione afferma che la Republica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

A settembre Ats Brianza aveva annunciato l’arrivo entro la fine dell’anno di 12 nuovi medici di base in città. Ma Zonca chiede alla giunta uno sforzo ulteriore affinché Ats Brianza trovi il prima possibile una soluzione a questo problema.