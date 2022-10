"A Monza servono almeno altri cento poliziotti"

A Monza mancano poliziotti. A chiedere nuovamente un potenziamento di organico per la questura di Monza e Brianza, ormai operativa da tre anni e mezzo, è il Sindacato Autonomo di Polizia. “Inizialmente erano stati trasferiti i soli agenti operanti presso i soppressi reparti del Commissariato di Viale Romagna e del Distaccamento Polstrada di Seregno, e il grave problema della mancanza di personale ad oggi ancora non è stato risolto”.

“I cosiddetti “potenziamenti” ministeriali degli ultimi tempi, non hanno fatto altro che sopperire alle perdite di personale per trasferimento o pensionamento. Nel frattempo, la Questura ha dovuto affrontare la gestione autonoma dei settori quali l’immigrazione, i passaporti, le armi, e tutte quelle materie prima gestite direttamente dalla Questura di Milano” spiegano dal sindacato.

E poi i grandi eventi, tra cui il Gran Premio in primis che ha portato a Monza 220 mila persone in tre giorni e che ha richiesto un potenziamento del controllo sul territorio con un incremento di personale al reparto volanti. “Per finire l’elevato numero di servizi di ordine pubblico, per la gestione degli eventi sportivi, pensiamo solo al Gran Premio di Formula 1, gli eventi calcistici del Monza Calcio, da quest’anno nella massima serie, delle altre squadre di rilievo sul territorio provinciale, della pallavolo con le squadre del Vero Volley, politici, (referendum, elezioni), e manifestazioni quotidiane (scioperi, no vax,…) e concerti vari, è stato garantito dallo stesso personale impiegato quotidianamente nei servizi ordinari già citati, con un evidente sovraccarico di lavoro per gli operatori ed inevitabili disservizi per l’utenza ( vedasi mesi di liste d’attesa per rinnovare un passaporto od un permesso di soggiorno)” si legge nella nota. Una carenza organica che coinvolge anche gli operatori della polizia stradale e della polizia ferroviaria.

“E’ doveroso sottolineare che l’unico presidio di Polizia Ferroviaria su tutta la Provincia, il Posto Polfer di Monza, è formato da 15 operatori che da soli non possono certo garantire la sicurezza di una rete ferroviaria che oltre a collegare Milano alle principali città dell’Alta Lombardia e verso i principali aeroporti italiani ( Malpensa e Orio al Serio), è di transito verso le grandi città europee”. 1 “La situazione è diventata ingestibile, e lo stesso Questore Odorisio ha più volte richiesto un incremento adeguato di personale per far fronte a tutte le attività succitate, ponendo fine all’eterna situazione emergenziale, ma fino ad ora concrete risorse non si sono viste”.

L’appello per 100 nuovi poliziotti

“Ci rivolgiamo quindi direttamente al Ministero dell’Interno affinché, fatte le dovute valutazioni, prenda in seria considerazione la situazione della Polizia di Stato a Monza e, con il prossimo piano di potenziamento, dia finalmente a questa Provincia i Poliziotti necessari per poter svolgere i compiti richiesti, che ad oggi si dovrebbe tradurre in un incremento non inferiore a 100 nuovi operatori”.

“In alternativa, per ottenere un apparato più efficiente, possiamo pensare solo ad un passo indietro” concludono dal sindacato, pensando come soluzione alternativa la “soppressione della Questura di Monza e della Sezione Polizia Stradale e la riapertura del Commissariato di Viale Romagna e del Distaccamento Polizia Stradale di Seregno”.